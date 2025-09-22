واریز اولین حقوق بازنشستگان فولاد پس از تجمیع
اولین حقوق بازنشستگان صندوق فولاد پس از ادغام با صندوق بازنشستگی کشوری به حساب بازنشستگان این صندوق واریز شد.
به گزارش ایلنا، علاءالدین ازوجی، سرپرست صندوق بازنشستگی کشوری، از آغاز فرآیند واریز حقوق شهریور ماه صندوق بازنشستگی فولاد از شب گذشته خبر داد.
وی با اعلام این خبر گفت: با هماهنگیهای انجامشده و تأمین منابع مالی لازم، پرداخت حقوق بازنشستگان کشوری و صندوق فولاد از عصر دیروز آغاز شده و مطابق روال، واریز شده است.
ازوجی ضمن تأکید بر اهمیت بهبود ارایه خدمات به جامعه بازنشستگان افزود: تمام تلاش مجموعه دو صندوق کشوری و فولااد بر این است که پرداختها بدون تأخیر و بهصورت منظم انجام شود تا دغدغهای در این زمینه برای بازنشستگان گرامی وجود نداشته باشد.