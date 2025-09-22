خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

واریز اولین حقوق بازنشستگان فولاد پس از تجمیع

واریز اولین حقوق بازنشستگان فولاد پس از تجمیع
کد خبر : 1689550
لینک کوتاه کپی شد.

اولین حقوق بازنشستگان صندوق فولاد پس از ادغام با صندوق بازنشستگی کشوری به حساب بازنشستگان این صندوق واریز شد.

به گزارش ایلنا، علاءالدین ازوجی، سرپرست صندوق بازنشستگی کشوری، از آغاز فرآیند واریز حقوق شهریور ماه  صندوق بازنشستگی فولاد از شب گذشته خبر داد.

وی با اعلام این خبر گفت: با هماهنگی‌های انجام‌شده و تأمین منابع مالی لازم، پرداخت حقوق بازنشستگان کشوری و صندوق فولاد از عصر دیروز آغاز شده و مطابق روال، واریز شده است. 
ازوجی ضمن تأکید بر اهمیت بهبود ارایه خدمات به جامعه بازنشستگان افزود: تمام تلاش مجموعه دو صندوق کشوری و فولااد بر این است که پرداخت‌ها بدون تأخیر و به‌صورت منظم انجام شود تا دغدغه‌ای در این زمینه برای بازنشستگان گرامی وجود نداشته باشد.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی