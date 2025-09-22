خبرگزاری کار ایران
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مرگ سه کارگر راننده در لرستان بر اثر آتش گرفتن تانکر سوخت

مرگ سه کارگر راننده در لرستان بر اثر آتش گرفتن تانکر سوخت
کد خبر : 1689456
لینک کوتاه کپی شد.

بر اثر واژگونی و حریق تانکر حمل سوخت، سه کارگر راننده جان باختند.

به گزارش ایلنا، بر اثر واژگونی و حریق تانکر حمل سوخت، درمحور جاده زاغه (کیلومتر ۳۵ محور خرم‌آباد – بروجرد) در استان لرستان ۳ کارگر راننده جان باختند. 

غلامرضا علی‌محمدی (سرپرست هلال‌احمر لرستان) گفت: این حادثه روز گذشته برای یک تریلی نفتکش حامل نفت کوره زمانی رخ داد که سه سرنشین آن (راننده و دو شاگرد) که از مبدا خوزستان به مقصد استان مرکزی در حرکت بوده حوالی گردنه زاغه از توابع شهرستان خرم آباد دچار سانحه رانندگی برخورد به کوه شده وبه علت اشتعال مواد سوختنی، قبل از رسیدن نیروهای امدادی جان خود را از دست دادند.

 

