مرگ سه کارگر راننده در لرستان بر اثر آتش گرفتن تانکر سوخت

به گزارش ایلنا، بر اثر واژگونی و حریق تانکر حمل سوخت، درمحور جاده زاغه (کیلومتر ۳۵ محور خرم‌آباد – بروجرد) در استان لرستان ۳ کارگر راننده جان باختند.

غلامرضا علی‌محمدی (سرپرست هلال‌احمر لرستان) گفت: این حادثه روز گذشته برای یک تریلی نفتکش حامل نفت کوره زمانی رخ داد که سه سرنشین آن (راننده و دو شاگرد) که از مبدا خوزستان به مقصد استان مرکزی در حرکت بوده حوالی گردنه زاغه از توابع شهرستان خرم آباد دچار سانحه رانندگی برخورد به کوه شده وبه علت اشتعال مواد سوختنی، قبل از رسیدن نیروهای امدادی جان خود را از دست دادند.

