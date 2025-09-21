خبرگزاری کار ایران
آغاز پرداخت حقوق شهریور ماه بازنشستگان کشوری و فولاد از عصر امروز

آغاز پرداخت حقوق شهریور ماه بازنشستگان کشوری و فولاد از عصر امروز
سرپرست صندوق بازنشستگی کشوری، از آغاز فرآیند واریز حقوق شهریور ماه بازنشستگان کشوری و فولاد از عصر امروز خبر داد.

به گزارش ایلنا، علاءالدین ازوجی، با اعلام این خبر گفت: با هماهنگی‌های انجام‌شده و تأمین منابع مالی لازم، پرداخت حقوق بازنشستگان کشوری و صندوق فولاد از عصر امروز آغاز می‌شود و مطابق روال، طی ساعات آینده به حساب ذی‌نفعان واریز خواهد شد.

 

سرپرست صندوق بازنشستگی کشوری ضمن تأکید بر اهمیت بهبود ارایه خدمات به جامعه بازنشستگان افزود: تمام تلاش مجموعه صندوق بر این است که پرداخت‌ها بدون تأخیر و به‌صورت منظم انجام شود تا دغدغه‌ای در این زمینه برای بازنشستگان وجود نداشته باشد.

