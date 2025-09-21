آغاز پرداخت حقوق شهریور ماه بازنشستگان کشوری و فولاد از عصر امروز

به گزارش ایلنا، علاءالدین ازوجی، با اعلام این خبر گفت: با هماهنگی‌های انجام‌شده و تأمین منابع مالی لازم، پرداخت حقوق بازنشستگان کشوری و صندوق فولاد از عصر امروز آغاز می‌شود و مطابق روال، طی ساعات آینده به حساب ذی‌نفعان واریز خواهد شد.