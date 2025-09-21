به گزارش ایلنا، صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد در اطلاعیه‌ای از تغییر ساعات کار دفاتر خود خبر داد.

در این اطلاعیه آمده است: به اطلاع کلیه بازنشستگان و مستمری‌بگیران صندوق بازنشستگی فولاد در شهرستان‌ها می‌رساند، در راستای بهینه‌سازی ارائه خدمات و فراهم آوردن شرایط مطلوب‌تر برای مراجعین گرامی، ساعات کاری دفاتر منطقه‌ای این صندوق از تاریخ اول مهر ماه سال جاری تغییر یافت.

تغییرات یاد شده به شرح ذیل است:

روزهای شنبه تا چهارشنبه: ساعت فعالیت از ۷:۰۰ صبح لغایت ۱۴:۳۰ بعدازظهر تعیین می‌گردد.

روزهای پنج‌شنبه: ساعت فعالیت از ۷:۰۰ صبح لغایت ۱۲:۳۰ ظهر خواهد بود.

صندوق بازنشستگی فولاد و شعبات آن از کلیه مراجعین تقاضا کرده است که جهت دریافت خدمات و پیگیری امور مربوطه، برنامه‌ریزی‌های خود را با در نظر گرفتن ساعات کاری جدید انجام دهند.

