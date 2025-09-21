تغییر ساعت کاری دفاتر منطقهای صندوق فولاد در شهرستانها
صندوق فولاد در اطلاعیهای آخرین تغییرات ساعات کار دفاتر خارج از پایتخت خود را اعلام کرد.
به گزارش ایلنا، صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد در اطلاعیهای از تغییر ساعات کار دفاتر خود خبر داد.
در این اطلاعیه آمده است: به اطلاع کلیه بازنشستگان و مستمریبگیران صندوق بازنشستگی فولاد در شهرستانها میرساند، در راستای بهینهسازی ارائه خدمات و فراهم آوردن شرایط مطلوبتر برای مراجعین گرامی، ساعات کاری دفاتر منطقهای این صندوق از تاریخ اول مهر ماه سال جاری تغییر یافت.
تغییرات یاد شده به شرح ذیل است:
روزهای شنبه تا چهارشنبه: ساعت فعالیت از ۷:۰۰ صبح لغایت ۱۴:۳۰ بعدازظهر تعیین میگردد.
روزهای پنجشنبه: ساعت فعالیت از ۷:۰۰ صبح لغایت ۱۲:۳۰ ظهر خواهد بود.
صندوق بازنشستگی فولاد و شعبات آن از کلیه مراجعین تقاضا کرده است که جهت دریافت خدمات و پیگیری امور مربوطه، برنامهریزیهای خود را با در نظر گرفتن ساعات کاری جدید انجام دهند.