ضرورت اصلاح ساختار صندوق بیمه درمانی هما/ جزئیاتی از بیمه تکمیلی و کارکرد صندوق درمان

به گزارش خبرنگار ایلنا، چندی پیش جمعی از بازنشستگان شرکت هواپیمایی هما نسبت به توقف خدمات‌رسانی درمانی و همچنین‌ عدم برقراری خدمات بیمه تکمیلی اعتراض کرده و مشکلات خود را به رسانه‌ها اعلام کردند. علاوه بر این ،بازنشستگان از عدم پاسخگویی و اطلاع‌رسانی مقامات این شرکت انتقاد داشتند. در این راستا، مدیرعامل صندوق بازنشستگی هواپیمایی ایران از ایفای تعهدات این صندوق (تا آنجا که بحث کسورات و پرداخت‌ها به آن مربوط است) گفته و توضیحاتی درباره نحوه خدمات این صندوق داده است.

رامین شمسایی‌نیا (مدیرعامل صندوق بازنشستگی هما) در گفتگو با خبرنگار ایلنا، با اشاره به شرایط جدید این صندوق بیان کرد: صندوق بازنشستگی هما در راستای رفاه حال بازنشستگان، ماهانه و در موعد مقرر، حق بیمه کسر شده از بازنشستگان را به علاوه سهم حق بیمه شرکت هما برای بیمه درمانی را به حساب صندوق بیمه درمانی هما واریز می‌کند.

این مقام صندوق بازنشستگی هما تصریح کرد: به طور میانگین ماهانه ۲۲ میلیارد تومان از کسورات بازنشستگان و سهم شرکت هواپیمایی هما به صندوق بیمه درمان واریز می‌شود. صندوق بیمه درمانی هما جدا از صندوق بازنشستگی برقرار است که کسورات‌پردازی آن شامل ۴.۵ درصد سهم بیمه شده و ۸.۵ سهم شرکت است. در حال حاضر سهم شرکت هما از محل منابع صندوق بازنشستگی هما در حال پرداخت است.

وی تاکید کرد: با توجه به اینکه براساس بند (ح) تبصره ۱۷ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ تنها صندوق بازنشستگی هما (و نه صندوق بیمه درمانی هما) به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منتقل شده است، این مبلغ می‌بایست در حساب بدهی‌های شرکت هما به صندوق بازنشستگی هما لحاظ شود.

شمسایی‌نیا با اشاره به ضرورت اصلاح و ارتقاء ساختار بیمه درمانی صندوق هما افزود: صندوق بازنشستگی هما با وجود پوشش بیش از ۳۰ هزار عضو بیمه شده اصلی و تحت تکفل و پرداخت حق بیمه درمانی سهم شرکت هما از محل منابع خود، نماینده‌ای در خود صندوق بیمه درمانی هما ندارد؛ به همین دلیل برای اطمینان از تضمین برقراری حقوق درمانی بازنشستگان، به شدت پیگیر عضویت نماینده این صندوق در ارکان صندوق بیمه درمانی هما هستیم. این تلاش در راستای نظارت بر قراردادهای منعقد شده است تا بتوانیم ارتقاء کیفیت خدمات درمانی ارائه شده به بازنشستگان را تضمین کنیم.

مدیرعامل صندوق هما با اشاره به چرخه خدمت‌رسانی بیمه درمانی صندوق به بازنشستگان بیان کرد: در حال حاضر مدیریت بیمه درمانی و معاونت امور بازنشستگی صندوق، با ساختار مدیریتی جدید و بدنه کارشناسی متخصص، ارائه خدمات درمانی به بازنشستگان را مدیریت می‌کند. این صندوق با پوشش خدمات به بیش از ۱۳هزار بازنشسته شرکت هواپیمایی ایران، در مجموع تعهدات بیمه درمانی بیش از ۳۰ هزار نفر را تحت پوشش دارد و تمامی فرآیندهای مرتبط از قبیل صدور و تمدید دفترچه، پذیرش و بارگذاری اسناد و نسخ درمانی، رفع ایرادات و نواقص، بررسی و رسیدگی اسناد توسط پزشک معتمد صندوق و تأیید نسخ دارویی برای داروخانه‌های طرف قرارداد توسط این صندوق انجام می‌شود.

وی اضافه کرد: همچنین «ثبت بیماری‌های خاص» برای بازنشستگان و ارسال مدارک لازم به صندوق بیمه درمانی شرکت هما برای این بیماران را اخیراً در دستور کار قرار داده‌ایم.

شمسایی‌نیا درباره اختلالات اخیر در ارائه برخی خدمات نیز توضیح داد: بروز برخی نقصان‌ها در ارائه خدمات درمانی به بازنشستگان هما، ناشی از تأخیر در تسویه بدهی‌های هما به مراکز درمانی تحت پوشش شرکت بیمه‌گر تکمیلی قبلی بوده است.

مدیرعامل صندوق بازنشستگی هما افزود: صندوق هما در راستای حل این مشکل، از طریق مکاتبات رسمی موضوع را از طریق شرکت هما پیگیری کرده و بر ضرورت رفع فوری مشکل و بازگشایی خدمات تأکید کرده و خواستار تداوم ارائه خدمات شده است.

وی خاطرنشان کرد: هم‌اکنون قرارداد بیمه تکمیلی بازنشستگان با بیمه ایران برقرار شده و خدمات مربوطه دوباره از سر گرفته شده است. علاوه بر این، مدیران صندوق جلساتی را با مسئولان شرکت هما و صندوق بیمه درمانی برگزار کرده‌اند تا از تضمین حقوق و منافع بازنشستگان در قراردادهای منعقده و آتی اطمینان حاصل شود.

شمسی‌نیا همچنین تصریح کرد: در راستای تسهیل دسترسی و کاهش مراجعات حضوری بازنشستگان به ویژه در موضوعات درمانی و پرداخت مستمری به بازماندگان و مستمری‌بگیران، مدیریت حوزه مربوطه در صندوق اقدام به طراحی و فعال‌سازی سامانه پاسخگویی برخط (call center) کرده که به زودی از آن، برای بهبود خدمات به ذی‌نفعان صندوق رونمایی می‌شود.

مدیرعامل صندوق هما در پایان اظهار کرد: این واحد علاوه بر پاسخ‌دهی تلفنی به ابهامات بازنشستگان، آموزش‌های لازم برای کار با سامانه آنلاین بارگذاری اسناد و نسخ را نیز ارائه خواهد داد که روند دریافت خدمات درمانی روان‌تر و کم‌دردسرتر شود. بخش روابط عمومی صندوق بازنشستگی هما با تأکید بر حفظ حقوق درمانی بازنشستگان و ارتقای کیفیت خدمت‌رسانی، بارها اعلام کرده است که پیگیری‌های حقوقی و اداری جهت جلوگیری از تکرار اختلال‌ها همچنان با قوت و دقت، ادامه خواهد داشت. همچنین به زودی خدمتی دیگر با عنوان «تسهیلات ضروری درمان» با اقساط بلند مدت، با هدف ارائه وام‌ برای خدمات درمانی گران‌تر در صندوق بازنشستگی هما اجرایی شده و به موقع در مورد آن اطلاع‌رسانی خواهد شد.

انتهای پیام/