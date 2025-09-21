مصدومیت یک کارگر گردوچین در آذرشهر آذربایجان شرقی

به گزارش ایلنا؛ یک کارگر فصلی گردوچین براثر سقوط از یک درخت در روستای دیزج آذرشهر در استان آذربایجان شرقی مصدوم شد.

این حادثه صبح امروز یکشنبه (۳۰ شهریور ماه) هنگامی رخ داد که کارگری برای چیدن گردو، بالای درخت رفت اما ناگهان از روی درخت سقوط کرد و به شدت ازناحیه کمر، گردن و دنده‌ها مصدوم شد.

از قرار معلوم؛ این کارگر مصدوم از طریق اورژانس برای ادامه درمان به بیمارستان مدنی آذرشهر منتقل شده است.

