خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

اعتراضات کارگران آلومنیوم‌سازی اراک به کجا رسید؟

اعتراضات کارگران آلومنیوم‌سازی اراک به کجا رسید؟
کد خبر : 1689193
لینک کوتاه کپی شد.

برخی از کارگران آلومنیوم‌‎سازی اراک امیدوارند مشکلات آن‌ها در جریان این توافقنامه حل شود اما برخی دیگر نگرانند در نهایت این توافقنامه نیز به نتیجه نرسد و مطالبات آن‌ها مانند سابق ادامه داشته باشد.

به گزارش خبرنگار ایلنا،  کارگران آلومنیوم‌‎سازی اراک حدود یک ماه در اعتراض به‌ عدم بازنگری در طرح طبقه‌بندی مشاغل و شرایط کارخانه دست  اعتراض صنفی زدند؛ آن‌ها از خوردن غذا اجتناب کردند. 

تأمین ایمنی و تعمیرات اساسی تجهیزات فرسوده، حفظ اشتغال و جلوگیری از هرگونه تعدیل نیرو، لغو آیین‌نامه‌های یک‌جانبه مدیریت و شفافیت در محاسبه مالیات و دستمزد از دیگر مطالبات این کارگران است.

از قرار معلوم، نتیجه‌ی این اعتراضات، انعقاد توافقنامه میان شورای اسلامی کار این شرکت و مدیرعامل و البته شروع گفتگوها و رایزنی بوده است. 

برخی از کارگران امیدوارند مشکلات آن‌ها در جریان این توافقنامه حل شود اما برخی دیگر نگرانند در نهایت این توافقنامه نیز به نتیجه نرسد و مطالبات آن‌ها مانند سابق ادامه داشته باشد. آن‌ها می‌گویند باید منتظر عملکرد مدیریت بمانیم. امیدواریم به وعده‌ها عمل شود.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی