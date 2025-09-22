به گزارش خبرنگار ایلنا، کارگران آلومنیوم‌‎سازی اراک حدود یک ماه در اعتراض به‌ عدم بازنگری در طرح طبقه‌بندی مشاغل و شرایط کارخانه دست اعتراض صنفی زدند؛ آن‌ها از خوردن غذا اجتناب کردند.

تأمین ایمنی و تعمیرات اساسی تجهیزات فرسوده، حفظ اشتغال و جلوگیری از هرگونه تعدیل نیرو، لغو آیین‌نامه‌های یک‌جانبه مدیریت و شفافیت در محاسبه مالیات و دستمزد از دیگر مطالبات این کارگران است.

از قرار معلوم، نتیجه‌ی این اعتراضات، انعقاد توافقنامه میان شورای اسلامی کار این شرکت و مدیرعامل و البته شروع گفتگوها و رایزنی بوده است.

برخی از کارگران امیدوارند مشکلات آن‌ها در جریان این توافقنامه حل شود اما برخی دیگر نگرانند در نهایت این توافقنامه نیز به نتیجه نرسد و مطالبات آن‌ها مانند سابق ادامه داشته باشد. آن‌ها می‌گویند باید منتظر عملکرد مدیریت بمانیم. امیدواریم به وعده‌ها عمل شود.

