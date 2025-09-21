خبرگزاری کار ایران
تجمع دوباره بازنشستگان فولاد و معدن در اهواز و اصفهان

تجمع دوباره بازنشستگان فولاد و معدن در اهواز و اصفهان
کد خبر : 1689177
بازنشستگان صنعت فولاد و معدن بار دیگر مقابل کانون بازنشستگی در چند شهر، جمع شدند.

بازنشستگان صنعت فولاد و معدن از شهرهای اصفهان و اهواز، در تماس با خبرنگار ایلنا، از تجمع امروز (۳۰ شهریور ماه) مقابل ساختمان کانون بازنشستگی محل سکونت خود خبر دادند. 

این بازنشستگان، خواستار اجرای صحیح همسان‌سازی بر اساس ۹۰ درصد شاغلین همتراز و مخالفت با ادغام و بهبود مستمری‌ها براساس خط فقر شدند. 

بخش دیگری از مطالبات بازنشستگان فولاد و معدن، رفع مشکلات بیمه‌ای و درمانی است؛ افزایش فرانشیز به ۲۰ درصد آنان را دچار مشکلات بسیار کرده است. 

 

