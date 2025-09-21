به گزارش خبرنگار ایلنا، جمعی از نیروهای ارکان ثالث بخش تعمیرات شرکت بهره‌برداری نفت و گاز شرق، در نامه‌ای به دادستان شهرستان سرخس، اداره بازرسی وزارت نفت و اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی به‌عدم پرداخت مطالبات خود اعتراض کردند.

در این نامه آمده: «بدین‌وسیله مراتب شدیدترین اعتراض خود را نسبت به اهمال و تعلل غیرقابل توجیه پیمانکار و همچنین سکوت وعدم اقدام مؤثر مسئولین ذی‌ربط در آن شرکت اعلام می‌داریم.»

این کارگران نوشتند: «با گذشت بیش از چهار ماه از اتمام قرارداد پیمانکار مذکور، متأسفانه هیچ‌گونه تسویه‌حسابی شامل سنوات، عیدی، مرخصی‌های مازاد، البسه کار و ورزشی و سایر مطالبات قانونی نیروها صورت نگرفته است. این در حالی است که اداره محترم کار طی دو نوبت مکاتبه، صراحتاً بر لزوم پرداخت این مطالبات از محل مطالبات پیمانکار تأکید نموده، اما همچنان هیچ اقدام عملی از سوی مدیران و واحدهای مسئول از جمله امور حقوقی، امور پیمان‌ها، مدیر عملیات و ناظر پیمان صورت نگرفته است. این بی‌توجهی و بی‌عملی، در شرایط بحرانی اقتصادی و هم‌زمان با آغاز سال تحصیلی، فشار سنگینی بر زندگی نیروها و خانواده‌های آنان تحمیل کرده و باعث ایجاد آسیب‌های جدی روحی و روانی گردیده است.

آن‌ها در ادامه این نامه با طرح سوالی نوشتند: «از مسئولین مربوطه و به‌ویژه مدیریت محترم شرکت بهره‌برداری نفت و گاز شرق صریحاً پرسیده می‌شود: آیا اگر چنین حقی از خود شما یا نیروهای رسمی شرکت تضییع می‌گردید، باز هم با این بی‌تفاوتی از کنار آن عبور می‌کردید؟ نقش حراست و بازرسی در قبال چنین اهمال آشکاری کجاست؟ لذا با استناد به قوانین کار و مقررات جاری، ضمن اعلام اعتراض شدید خود، از مراجع محترم قضایی و نظارتی از جمله دادستان محترم شهرستان سرخس، اداره بازرسی وزارت نفت و اداره کار و تعاون مصرانه تقاضا داریم در اسرع وقت به این موضوع ورود کرده و نسبت به استیفای حقوق تضییع‌شده نیروهای ارکان ثالث اقدام عاجل نمایند.»

