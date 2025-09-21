نماینده نوشهر و چالوس در گردهمایی کانونهای بازنشستگی مازندران:
مخالفت با واگذاری بانک رفاه/ منابع همسانسازی تامین شود
نماینده نوشهر و چالوس، مخالفت خود را با واگذاری بانک رفاه کارگران اعلام کرده و گفت: این بانک با هدف ارائه خدمت به کارگران و بازنشستگان تامین اجتماعی ایجاد شده است.
به گزارش ایلنا، کامران پولادی در گردهمایی روسای کانونهای بازنشستگی تامین اجتماعی استان مازندران تاکید کرد: صاحبان اصلی بانک رفاه، کارگران و بازنشستگان هستند و طرح چنین مباحثی موجب نگرانی و بدبینی این جامعه شریف به نظام و انقلاب خواهد شد.
دراین نشست که فرمانداران شهرهای نوشهر وچالوس و مدیران تامین اجتماعی استان حضور داشتند، نماینده نوشهر،چالوس و کلاردشت در مجلس همچنین خواهان تامین اعتبارات لازم برای اجرای کامل همسان سازی حقوق بازنشستگان ، پرداخت تسهیلات ارزان قیمت و کاهش هزینه های درمان آنان شد و گفت: بازنشستگان عزیز شریفترین قشر جامعه هستند و باید تکریم شوند.
دراین نشست، «نصراله دربیگی» رئیس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی استان مازندران و نایب رئیس کانون عالی بازنشستگان کشور، با قدردانی از حضور نماینده نوشهر و چالوس و فرمانداران این شهرستانها دراین گردهمایی و قدردانی از زحمات مدیران کل درمان و بیمه تامین اجتماعی استان تاکید کرد: سازمان تامین اجتماعی محلی برای تسویه حساب های سیاسی نیست و مالک اصلی این سازمان کارگران و بازنشستگان هستند.
وی با اشاره به مشکلات متعدد بازنشستگان تامین اجتماعی و بیان این مطلب که ۷۰ درصد آنان حداقل بگیر هستتد، گفت: با وجود تمام مشکلات، به نمایندگی از جانب بازنشستگان استان مازندران از زحمات تمامی مدیران به خصوص مدیرعامل شجاع و پرتلاش تامین اجتماعی قدردانی می کنم.
وی با تاکید بر این که کانون های بازنشستگی نماینده آنان و اعضای آنها صدای رسای هزاران بازنشسته تامین اجتماعی هستند، خواهان رفع مشکلات درمانی بازنشستگان و پرداخت حق بیمه کسر شده از حقوق آنان به شرکت آتیه سازان حافظ شد