آخرین اخبار طرح ساماندهی از زبان سخنگوی هیات رئیسه مجلس

عباس گودرزی از فهم مشترک دولت و مجلس در رابطه با طرح ساماندهی خبر داد.

به گزارش ایلنا، «عباس گودرزی» سخنگوی هیات رئیسه مجلس  در گفتگویی تلویزیونی در ارتباط با طرح ساماندهی و تبدیل وضعیت کارگران شرکتی گفت: در این رابطه بین دولت و مجلس، یک  فهم مشترک به وجود آمده است. 

او افزود: جلسه‌ای با حضور رئیس سازمان اداری و استخدامی برگزار شد و رئیس سازمان با کلیات این موضوع موافق بود در واقع به فهم مشترکی رسیدیم.

گودرزی تاکید کرد: در بحث ساماندهی تا دولت همراهی نکند، نمی‌توانیم به نقطه مطلوب برسیم.

حدود یک میلیون  کارگر  ارکان ثالث  در سراسر کشور در انتظار تصویب ساماندهی و تبدیل وضعیت هستند. این انتظار  حدود چهار سال به  درازا کشیده است. 

 

