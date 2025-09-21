آخرین اخبار طرح ساماندهی از زبان سخنگوی هیات رئیسه مجلس
عباس گودرزی از فهم مشترک دولت و مجلس در رابطه با طرح ساماندهی خبر داد.
به گزارش ایلنا، «عباس گودرزی» سخنگوی هیات رئیسه مجلس در گفتگویی تلویزیونی در ارتباط با طرح ساماندهی و تبدیل وضعیت کارگران شرکتی گفت: در این رابطه بین دولت و مجلس، یک فهم مشترک به وجود آمده است.
او افزود: جلسهای با حضور رئیس سازمان اداری و استخدامی برگزار شد و رئیس سازمان با کلیات این موضوع موافق بود در واقع به فهم مشترکی رسیدیم.
گودرزی تاکید کرد: در بحث ساماندهی تا دولت همراهی نکند، نمیتوانیم به نقطه مطلوب برسیم.
حدود یک میلیون کارگر ارکان ثالث در سراسر کشور در انتظار تصویب ساماندهی و تبدیل وضعیت هستند. این انتظار حدود چهار سال به درازا کشیده است.