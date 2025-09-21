اعتراض کارگران «فولاد غدیر بهاباد» به معوقات مزدی
شماری از کارگران کارخانه فولاد غدیر بهاباد که معوقات مزدی دارند، خواستار توجه مسئولان به موضوع معوقات خود شدند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، منابع کارگری در یزد اعلام کردند، صبح روزگذشته (۲۹ شهریور ماه) گروهی از کارگران کارخانه فولاد غدیر بهاباد اعتراض کردند.
به گفته کارگران، مطالبات مزدی کارگران شاغل در این کارخانه در ماههای اخیر پرداخت نشده و روز به روز بر میزان بدهیهای کارگران فولاد غدیر افزوده میشود. در عین حال راهحل مناسبی از سوی مدیران کارخانه و مسئولان شهرستانی ارائه نمیشود.
کارگران در ادامه تصریح کردند: طی ماههای گذشته برای پیگیری مطالبات صنفی خود به چند نهاد دولتی مراجعه کردیم اما هنوز اتفاقی نیفتاده است.
به گفته آنها، جدا از معوقات مزدی، در خصوص وضعیت امنیت شغلی خود نیز معترض هستیم.
این کارگران در خاتمه گفتند: تصور ما این بود که مسئولان پیگیر وضعیت مطالباتمان خواهند بود. انتظارمان این است که مسئولان استانی به این مساله ورود کرده و ماجرا را مدیریت کنند.