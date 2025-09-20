ادامه اعتراض کارگران گروه ملی فولاد ایران

به گزارش خبرنگار ایلنا، امروز شنبه ۲۹ شهریور، کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران در شهر اهواز، در اعتراض به معوقات مزدی خود تجمع کردند.

کارگران گروه ملی فولاد ایران از ابتدای مرداد حقوق نگرفته‌اند؛ پرداخت دستمزدهای معوقه، تامین بیمه تکمیلی مناسب، عدم تاخیر در واریز بیمه‌ها، بهبود وضعیت قراردادهای کاری، راه اندازی فوری خطوط تولید و بهسازی آن‌ها و همچنین بهبود وضعیت تولید در شرکت، از جمله مطالبات این کارگران است.

کارگران گروه ملی فولاد از حدود یک هفته پیش دست به اعتراض زده‌اند.

