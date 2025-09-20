خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

ادامه اعتراض کارگران گروه ملی فولاد ایران

ادامه اعتراض کارگران گروه ملی فولاد ایران
کد خبر : 1688621
لینک کوتاه کپی شد.

امروز شنبه ۲۹ شهریور، کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران در شهر اهواز، بار دیگر در اعتراض به معوقات مزدی خود تجمع کردند.

به گزارش خبرنگار ایلنا،  امروز شنبه ۲۹ شهریور، کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران در شهر اهواز، در  اعتراض به معوقات  مزدی خود  تجمع کردند.

کارگران گروه ملی فولاد ایران از ابتدای مرداد حقوق نگرفته‌اند؛  پرداخت دستمزدهای معوقه،  تامین بیمه تکمیلی مناسب، عدم تاخیر در واریز بیمه‌ها، بهبود وضعیت قراردادهای کاری، راه اندازی فوری خطوط تولید و بهسازی آن‌ها و همچنین بهبود وضعیت تولید در شرکت، از جمله مطالبات این کارگران است. 

کارگران گروه ملی فولاد  از حدود یک هفته پیش دست به اعتراض زده‌اند. 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی