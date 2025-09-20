آتشسوزی کارخانه تولید ظروف شیشهای یزد/ کارگران آسیب ندیدند
شب گذشته در یک کارخانه تولید ظروف شیشهای شهرک صنعتی یزد آتشسوزی رخ داد که این آتشسوزی بدون تلفات مهار شد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، شب گذشته (۲۸شهریورماه) یک مورد آتشسوزی در یک کارخانه تولید ظروف شیشهای شهرک صنعتی یزد رخ داد که این آتشسوزی صبح امروز شنبه (۲۹ شهریور ماه) با تلاش گروههای آتش نشانی مهار شد.
طبق گزارش یک منبع کارگری؛ خوشبختانه در این حادثه به هیچیک از کارگران کارخانه آسیبی نرسید و کارشناسان علتیابی حوادث سازمان آتشنشانی در حال بررسی علت بروز حادثه و نیز میزان خسارات وارده هستند.