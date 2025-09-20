به گزارش خبرنگار ایلنا، شب گذشته (۲۸شهریورماه) یک مورد آتش‌سوزی در یک کارخانه تولید ظروف شیشه‌ای شهرک صنعتی یزد رخ داد که این آتش‌سوزی صبح امروز شنبه (۲۹ شهریور ماه) با تلاش گروه‌های آتش نشانی مهار شد.

طبق گزارش یک منبع کارگری؛ خوشبختانه در این حادثه به هیچیک از کارگران کارخانه آسیبی نرسید و کارشناسان علت‌یابی حوادث سازمان آتش‌نشانی در حال بررسی علت بروز حادثه و نیز میزان خسارات وارده هستند.

