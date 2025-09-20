در بازدید اعضای HSE خانه کارگر آذربایجان شرقی عنوان شد:
کارخانجات به سلامت نیروی کار و حفاظت از محیط زیست توجه کنند
اعضای کمیته ایمنی، بهداشت، محیط زیست و انرژیHSE خانه کارگر آذربایجان شرقی با اعیانی مدیرعامل و حسینزاده معاون توسعه و منابع انسانی کارخانه کلرپارس دیدار و پیرامون مسایلHSE به بحث و گفتگو پرداختند.
به گزارش ایلنا، در آغاز این نشست، کریم صادق زاده (دبیر اجرایی خانه کارگر آذربایجان شرقی) در سخنانی با بیان اینکه HSE «ایمنی، بهداشت، محیط زیست و انرژی» یکی از موضوعات بنیادین حوزه کار و تولید به شمار می رود گفت: این موضوع نهتنها با سلامت کارگران و پایداری محیط زیست گره خورده است، بلکه بهعنوان شاخصی مهم در توسعه پایدار صنایع کشور نیز شناخته میشود.
کریم صادق زاده با اشاره به اینکه شرکت کلر پارس تبریز در سالهای اخیر توانسته است با بهرهگیری از برنامههای مدون و نگاه علمی به مقوله HSE، جایگاه پیشتازی در صنعت کشور پیدا کند گفت: تلاشهای این مجموعه در حوزه کاهش آلایندهها، مدیریت بهینه مصرف آب و انرژی، ارتقای ایمنی کارگران و ایجاد زیرساختهای بازدید و آموزش، نمونهای بارز از مسئولیتپذیری اجتماعی و صنعتی در تراز ملی است.
وی گفت: بیشک، جامعه کارگری استان و خانه کارگر تبریز نیز بر این باورند که توسعه صنعتی بدون توجه به سلامت نیروی انسانی و حفاظت از محیط زیست، توسعهای ناپایدار و شکننده خواهد بود.
وی با اعلام آمادگی برای گسترش همکاریهای دوجانبه میان تشکلهای کارگری و مجموعههای صنعتی در حوزه آموزش، فرهنگسازی و ارتقای استانداردهای ایمنی گفت: در این میان، نقش کنفدراسیون عالی کارگران ایران بهویژه در قالب کمیته تخصصی ایمنی، بهداشت و محیط زیست و انرژی، این نهاد بسیار حائز اهمیت است. این کمیته میتواند با تدوین راهبردها و پیشنهادهای کارشناسی، هم دولت و هم صنایع را در مسیر مدیریت بهینه منابع و ارتقای شاخصهای HSE یاری دهد.
صادق زاده با بیان اینکه خانه کارگر استان آذربایجان شرقی نیز همگام با این سیاستها، آمادگی دارد بهعنوان بازوی اجرایی و همکار اجتماعی، در این پروژههای مشترک حضور فعال داشته باشد گفت: امیدواریم که چنین نشستها و بازدیدهایی، آغازگر فصلی نوین از همافزایی میان کارگران، کارفرمایان و مدیران صنعتی باشد؛ فصلی که در آن نهتنها تولید ملی ارتقا یابد، بلکه سلامت و امنیت شغلی کارگران عزیز، بهعنوان مهمترین سرمایههای کشور، تضمین گردد.
کلرپارس در رعایت استانداردها پیشگام است
در ادامه این نشست، سعیدلو (عضو کمیته HSE خانه کارگر آذربایجان شرقی) به بیان اهداف فعالیت این کمیته پرداخت و گفت: اساسیترین هدف ما این است که با استفاده از پتانسیل خانه کارگر آذربایجان شرقی مشکلات مربوط به این بخش را در سطح واحدهای صنعتی احصاء و با بهره گیری از دیگر بخشهای این کمیته که شرکتهای خدماتی دانش بنیان از آن جملهاند به ارایه راهکار ارزان قیمت و کم هزینه نیز به این واحدها ارایه نماییم.
مدرس دورههای HSE با اشاره به ظرفیتهای بالای شرکتهای دانش بنیان همراه این کمیته افزود: در بسیاری از موارد میتوان با روشهای نوین علمی و عملی در ارتقاء سطح مسایل زیست محیطی و نیز کاهش هزینههای مصرف انرژی گامهای مفیدی برداشت.
سعیدلو با اشاره به تأکید دولت بر رعایت استانداردها در این حوزه ابراز داشت: با توجه به شرایط موجود صنایع بایستی فعالیتهای این بخش در مسیری آرام و به مرور زمان شکل بگیرد تا موفقیت کامل حاصل شود.
بهبود مسایل HSE برای مشاغلی که ذاتا سخت و زیانآور هستند تأثیری ندارد
روشنی دیگر عضو کمیته HSEE خانه کارگر آذربایجان شرقی نیز با اشاره به اهمیت مسایل ایمنی، بهداشت و محیط زیست و انرژی در صنایع گفت: در نگاه نخست هرگونه فعالیت در این حوزه هزینه بر به نظر میآید اما هدف ما این است با ارایه راهکارهای مناسب به کاهش مصرف از جمله مواد اولیه، انرژی و آب کمک کنیم و قطعا در این صورت آلایندههای کمتری تولید و خود به خود رفع مسایل HSE در صدر قرار میگیرد.
مدرس دورههای HSE با اشاره به اینکه گاهی تصور میشود با بهبود مسایل ایمنی، بهداشت، محیط زیست و انرژی امکان استفاده کارگران از مزایای سخت و زیانآور دچار مشکل میشود گفت: بهبود مسایل HSE برای مشاغلی که ذاتا سخت و زیانآور هستند تأثیری ندارد و هدف ما کمک به صنایع است
تقیپور دیگر عضو کمیته ایمنی، بهداشت، محیط زیست و انرژی خانه کارگر آذربایجان شرقی نیز در این جلسه با اشاره به موضوع ناترازیهای انرژی گفت: بسیاری از مسایل در این زمینه به سوءمدیریت حاکم مدیران بر واحدهای تحت نظارت خود ناشی شده چرا که همچنان از روشهای سنتی بهره میگیرند .
وی با بیان اینکه برای رفع بسیاری از مشکلات نیازمند مدیران و انسانهای تحول خواه هستیم و این در کشور ما از جمله صنایع درمطلوبیت خوبی قرار ندارد گفت: تغییر روشها برای توسعه بسیار ضروری است
مهندس تقیپور با بیان اینکه در حالی که در استفاده از انرژی های باد و خورشیدی کشور ما بهترین زاویه بهره گیری از انرژی خورشید را دارد همچنان بر روشهای سنتی پافشاری کردهایم گفت: در مصرف آب نیز با روشهای غیرعلمی روبرو بودهایم در حالی که میتوانستیم با کارهای کارشناسی ضمن ارتقاء سطح محیط زیست مصرف آن را بهینه کنیم.
رحمانی، از فعالین محیطزیست و عضو کمیته HSE خانه کارگر استان، در این نشست با تأکید بر نقش برخی صنایع بر محیطزیست منطقه، اظهار داشت: «سالهاست شاهد پیامدهای زیستمحیطی این واحدها هستیم. با این حال، رویکرد ما همواره بر اتکا به اطلاعات مستند و موثق بوده است، نه اخبار و گزارشهایی که گاه با انگیزههای شخصی، تسویهحسابهای مدیریتی یا به دلیل نبود دسترسی به منابع معتبر منتشر میشوند. بر همین اساس، هرگاه مشاهده کنیم واحدی صنعتی گامهای مثبتی در جهت کاهش آثار مخرب خود برداشته است، با درک شرایط دشوار و چالشهای پیش روی صنایع، تلاش میکنیم در جهت همکاری و تسریع این روند قدم برداریم. بیتردید، ایجاد ارتباطات بینبخشی و شفافسازی اقدامات اصلاحی صنایع میتواند تا حد زیادی در کاهش انتقادات و افزایش اعتماد عمومی اثرگذار باشد.»
وی افزود: بسیاری از واحدهای صنعتی، بهطور ذاتی دارای آثار منفی زیستمحیطی است؛ اما شواهد نشان میدهد کلرپارس در مسیر اصلاح و کاهش این آثار گامهایی برداشته است. اقداماتی همچون بازچرخانی آب، مدیریت پسماندهای صنعتی و توسعه فضای سبز از جمله برنامههای ارزشمند این شرکت به شمار میرود که نشاندهنده عزم مدیریت مجموعه در بهبود شرایط است باور ما این است که با همکاریهای بینبخشی میتوان گامهای مؤثرتری در جهت کاهش پیامدهای زیستمحیطی برداشت و زمینه تحقق واقعی مسئولیتهای اجتماعی صنایع را فراهم ساخت. »
بازسازی کارخانه و بهره گیری از روش های نوین همواره مورد تأکید است
در ادامه این نشست، اعیانی مدیرعامل شرکت کلر پارس با استقبال از تشکیل جلسه کمیته HSE خانه کارگر آذربایجان شرقی در این کارخانه گفت: مدیریت این کارخانه در سالهای اخیر رویکرد جدیدی و نوینی نسبت به مباحث ایمنی، بهداشت، محیط زیست و انرژی داشته است و اقدامات متعددی را در این زمینه انجام داده است
وی کارخانه کلرپارس را یکی از واحدهای تولیدی صنعتی موفق استان آذربایجان شرقی و کشور خواند و با بیان اینکه ۷۵ درصد سهام این کارخانه متعلق به شستا میباشد، گفت: ۱۰ نوع محصول در این کارخانه تولید میشود که دو نوع آن در سطح منطقه منحصر به فرد است
اعیانی با بیان اینکه محصولات این کارخانه به کشورهای مختلف صادر میشود گفت: استانداردهای لازم ایمنی بهداشت، محیط زیست و انرژی در این کارخانه مورد توجه بوده و مورد تأیید مراجع ذیصلاح است .
وی مباحث مطروحه در مورد آلودگی ناشی از فعالیت کلرپارس گفت: در مقام مقایسه در یکی از بزرگترین شهرهای چین ۳۰ برابر کلرپارس تولید کلر وجود دارد و اتفاقی در آنجا نمیافتاد اما کلرپارس در مظان اتهام است.
مدیرعامل کارخانه کلرپارس با بیان اینکه در کاهش انرژی روشهای مختلف در این مجموعه بکار گیری شدهاند گفت: برای نمونه با نصب یک خازن و ذخیره انرژی توانستیم ۵۰ میلیارد ریال در هزینههای کارخانه کاهش دهیم.
وی با بیان اینکه نوسازی کارخانه کلرپارس با جدیت مورد توجه است گفت: کارخانه کلرپارس از فعالیت هر مجموعهای که بتواند به کاهش هزینههای انرژی و بهبود روشها و ارتقاء کارآییها کمک کند استقبال میکند و در این زمینه آمادهایم با کمیته HSE خانه کارگر آذربایجان شرقی تفاهم نامه همکاری داشته باشیم تا بهره گیری از شرکتهای تخصصی ما در بهبود فرآیند کمک کنند.