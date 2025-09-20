خبرگزاری کار ایران
در گفت‌‌وگو با ایلنا مطرح شد؛

به درمانگاه‌های تأمین اجتماعی توجه کنید!

کد خبر : 1688444
عضو هیأت مدیره اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری استان تهران گفت: مراکز درمانی سازمان تأمین اجتماعی سالانه به میلیون‌ها کارگر بازنشسته و بیمه شده خدمات ارائه می‌کند بنابراین توجه به نگهداری، تعمیرات اساسی و تجهیزات این مراکز یک ضرورت اجتناب ناپذیر است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، علی ترکاشوند، عضو هیأت مدیره اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری استان تهران، با بیان اینکه بیمارستان‌ها و درمانگاهای ملکی تأمین اجتماعی ستون اصلی نظام درمان کارگران هستند، خواستار توجه ویژه به نگهداری و ارتقاء سطح خدمات این مراکز شد. 

وی تاکید کرد: مراکز درمانی سازمان تأمین اجتماعی سالانه به میلیون‌ها کارگر بازنشسته و بیمه شده خدمات ارائه می‌کند بنابراین توجه به نگهداری، تعمیرات اساسی و تجهیزات این مراکز یک ضرورت اجتناب ناپذیر است. 

این فعال صنفی، بر لزوم حمایت از کادر درمان تأکید کرد و گفت: بهبود شرایط کاری و تأمین تجهیزات مورد نیاز موجب افزایش بهره‌برداری کارکنان، خصوصا پزشکان و در نهایت ارتقاء خدمات درمانی خواهد شد.

 

