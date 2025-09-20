نارضایتی کارگران تراورس: دستمزدها برای اداره زندگی کافی نیست

تعدادی از کارگران شاغل در ابنیه فنی تراورس در تماس با خبرنگار ایلنا، می‌گویند: ما کارگران ابنیه فنی تراورس از حداقل دستمزد خود رضایت نداریم و دریافتی ماهانه‌مان کفاف معاش زندگی‌مان را نمی‌دهد.

به گفته آن‌ها، هر ماهه حقوق‌ها با تاخیر و به صورت حداقلی پرداخت می‌شود که این ارقام باتوجه به افزایش روزانه قیمت بسیاری از اقلام مصرفی و غذایی، بسیار ناچیز است.

کارگران می‌گویند: کارفرما اضافه‌کاری‌های ما را به صورت کامل لحاظ نمی‌کند و از پرداخت مزایای عرفی و اعیاد و پاداش‌هایی که همکارانمان درشرکت راه آهن دریافت می‌کنند، خبری نیست.

بنا بر ادعای این کارگران، دریافتی اندکِ کارگران و کارکنان ابنیه فنی تراورس آنهم با تاخیر، مشکلات معیشتی زیادی برای آنان ایجاد کرده است.

به گفته یکی از کارگران، میزان حقوقی که می‌گیریم دستمزد یک هفته کار است؛ بعد ازیک هفته، اکثر همکاران پولی برای خرج کردن ندارند.

او گفت؛ مسئولان شناخت کاملی از وضعیت شغلی کارگران به ویژه کارگران خطوط ریلی راه آهن ندارند. پیشنهاد ما به آن‌ها این است که برای چند ساعت کارگران ابنیه فنی را در گرمای تابستان و یا سرمای زمستان همراهی کنند تا شاید از شرایط شغلی آنها باخبر شوند.

