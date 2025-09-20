خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

نارضایتی کارگران تراورس: دستمزدها برای اداره زندگی کافی نیست

نارضایتی کارگران تراورس: دستمزدها برای اداره زندگی کافی نیست
کد خبر : 1688423
لینک کوتاه کپی شد.

کارگران ابنیه فنی راه آهن تراورس می‌گویند با توجه به تورم سنگین، از حداقل دستمزد دریافتی خود رضایت ندارند.

تعدادی از کارگران شاغل در ابنیه فنی تراورس در تماس با خبرنگار ایلنا، می‌گویند: ما کارگران ابنیه فنی تراورس از حداقل  دستمزد خود رضایت نداریم و دریافتی ماهانه‌مان کفاف معاش زندگی‌مان را نمی‌دهد. 

به گفته آن‌ها، هر ماهه حقوق‌ها با تاخیر و به صورت حداقلی پرداخت می‌شود که این ارقام باتوجه به افزایش روزانه قیمت بسیاری از اقلام مصرفی و غذایی، بسیار ناچیز است. 

کارگران می‌گویند: کارفرما اضافه‌کاری‌های ما را به صورت کامل لحاظ نمی‌کند و از پرداخت مزایای عرفی و اعیاد و پاداش‌هایی که همکارانمان درشرکت راه آهن دریافت می‌کنند، خبری نیست. 

بنا بر ادعای این کارگران، دریافتی اندکِ کارگران و کارکنان ابنیه فنی تراورس آنهم با تاخیر، مشکلات معیشتی زیادی برای آنان ایجاد کرده است. 

به گفته یکی از کارگران، میزان حقوقی که می‌گیریم دستمزد یک هفته کار است؛ بعد ازیک هفته، اکثر همکاران پولی برای خرج کردن ندارند. 

او گفت؛ مسئولان  شناخت کاملی از وضعیت شغلی کارگران به ویژه  کارگران خطوط ریلی راه آهن  ندارند. پیشنهاد ما به آن‌ها این است که برای چند ساعت کارگران ابنیه فنی را در گرمای تابستان و یا سرمای زمستان همراهی کنند تا شاید از شرایط شغلی آنها  باخبر شوند.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی