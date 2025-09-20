ادامه اعتصابات گسترده در فرانسه/ مترو و اتوبوس تعطیل شد!
رسانههای بین المللی میگویند رئیس جمهور فرانسه (مکرون) به شدت از رشد اعتراضات در این کشور نگران است.
به گزارش ایلنا و به نقل از شبکه الجزیره قطر، دولت امانوئل مکرون و شخص او به عنوان رئیس جمهور، از اقدامات و اعتراضات کارگری در واکنش به طرح ریاضتیِ کاهش بودجه عمومی فرانسه نگران است.
طبق این گزارش، دولت فرانسه در مورد اختلالات احتمالی در اثر اعتصابات اعتراضی کارگران هشدار داده است؛ زیرا اعتصابات سراسری قرار است مدارس، دانشگاهها، داروخانهها، برخی مراکز خدماتی و بخش حمل و نقل را تعطیل کند.
اتحادیههای کارگری در اعتراض به پیشنهادات دولت برای کاهش بودجه عمومی، اعتصابات گستردهای را در سراسر فرانسه آغاز کردهاند.
اعتصابات هفته گذشته فرانسه به دلیل برنامههای ریاضتی دولت آغاز شد و محبوبیت رئیس جمهور امانوئل ماکرون را شدیداً کاهش داد. این سیاستمدار ۴۷ساله فرانسوی اخیراً شاهد کاهش محبوبیت خود به پایینترین سطح بوده است؛ با وجود انتصاب سباستین لکورنو، نخست وزیر جدید در هفته گذشته، نشانهای از بهبود وضعیت دیده نمیشود.
حدود یک پنجم معلمان مدارس فرانسه روز پنجشنبه دست از کار کشیدند. از هر ۱۰ داروخانه، ۹ داروخانه تعطیل شدند و بخش حمل و نقل نیز تهدید مشابهی کرده است. اتحادیههای کارگری گفتند که از روند و وسعت اعتراضات راضی هستند.
سوفی بینه، رهبر اتحادیه سراسری کارگران فرانسه CGT، به خبرگزاری الجزیره گفت: «ما گزارش ۲۶۰ تظاهرات و تجمع در سراسر فرانسه دریافت کردیم. چندین هزار مورد اعتصاب در محل کار کارگران و کارمندان گزارش شده است.»
به گزارش روزنامه فیگارو، روز جمعه گذشته نیز ۳۰۰ هزار نفر معترض به خیابانها آمدند که پلیس ۱۴۰ تن از آنها را دستگیر کرده است.
از سوی دیگر نظام حمل و نقل هم مختل شده است. اختلالات شدیدی در سراسر سیستم متروی پاریس گزارش شده است و انتظار میرود تنها سه خط بدون راننده به طور عادی کار کنند. این در حالی که انتظار میرود اکثر قطارهای پرسرعت به ارائه خدمات ادامه دهند، خدمات مترو و راهآهن حومه با تاخیرهای عمدهای روبرو هستند.
دادههای شرکت دولتی EDF نشان داد که تولید انرژی هستهای صبح پنجشنبه ۱.۱ گیگاوات کاهش یافته است، زیرا کارگران به عنوان بخشی از اقدامات صنعتی، تولید را کاهش دادند.
مقامات پیشبینی حضور ۵۰۰ هزار تا یک میلیون نفر معترض در سراسر کشور را کردهاند، همچنین آنها تعداد زیادی پلیس را مستقر کردند و گفتند که از خشونت در حاشیه راهپیماییهای اتحادیهها بیم دارند.
برونو ریشیلیو، وزیر کشور، نسبت به بسیج «بسیار قوی» مردم معترض هشدار داد. او گفت بیش از ۸۰ هزار پلیس با پشتیبانی پهپادها، خودروهای زرهی و ماشینهای آبپاش در خیابانهای فرانسه مستقر خواهند شد.