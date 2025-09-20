به گزارش ایلنا، ۷کارگر در زمان کار در کارخانه «شیمی گستر» واقع در شهرک صنعتی شماره یک زنجان، به دلیل گازگرفتگی با گاز سمی ناشی از ترکیب مواد اولیه دچار حادثه شدند.

با حضور گروهای امداد و نجات، این ۷کارگر از محل کارگاه به بیرون انتقال یافته و به بیمارستان منتقل شدند که متاسفانه یکی از کارگران بر اثر شدت گاز گرفتگی جان باخت.

گفته می شود مصدومان این حادثه از بیمارستان مرخص شده اند.

