خبرگزاری کار ایران
سرخط خبرها :
اعتراض تاکسیرانان چابهاری به قطع سهمیه سوخت

اعتراض تاکسیرانان چابهاری به قطع سهمیه سوخت
تاکسیرانان چابهاری به قطع سهمیه سوخت اعتراض دارند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، جمعی از رانندگان تاکسی‌های شهر چابهار در اعتراض به قطع سهمیه سوخت خود در مقابل فرمانداری این شهر جمع شدند.

این رانندگان صبح روز چهارشنبه  اظهار کردند: تصمیم فرمانداری برای قطع سهمیه سوخت، نه‌تنها معیشت ما را مختل کرده بلکه خدمات حمل‌ونقل شهری را نیز با مشکل مواجه کرده است.

یکی از این رانندگان گفت: در شرایطی که فشار اقتصادی بر مردم هر روز سنگین‌تر می‌شود، این حذف سهمیه  سوخت رانندگان، تحمیل فشار مضاعف است. 

 

