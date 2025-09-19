ادامه سرکوب‌ کارگران و رانندگان در اندونزی/ جاکارتا همچنان ناآرام است

به گزارش ایلنا و به نقل از خبرگزاری آسیای جدید مالزی، اجتماعات ده‌ها هزار دانشجو، کارگر و راننده شرکت‌های پلتفرمی اندونزی همچنان در جاکارتا پایتخت ادامه دارد؛ هر روز کارگران صنعتی و رانندگان پلتفرم‌ها با هم به خیابان آمده و توسط پلیس مورد ضرب و شتم قرار می‌گیرند.

رانندگان تاکسی‌های اینترنتی اندونزیایی اولین تجمع بزرگ خود را از ابتدای ماه گذشته میلادی شروع کردند و با قتل تعدادی از رانندگان تاکسی‌های اینترنتی توسط پلیس، درگیری‌ها ادامه یافت.

مطالبه برکناری رئیس جمهور به دلیل پاسخ ندادن به مطالبات و حل نشدن پرونده فساد و پاداش‌های نجومی از هفته‌های گذشته همچنان ادامه دارد. همچنین تعداد کارگرانی که در این درگیری‌ها کشته شدند، به بیش از ۱۰ نفر رسیده است.

رادن ایگون ویکاسونو، رئیس گاردا - انجمن رانندگان موتورسیکلت، سازمان‌دهنده اصلی اعتراضات - گفت که انتظار می‌رود آن‌ها اعتراضات را در مقابل پارلمان اندونزی، کاخ ریاست جمهوری و دفاتر وزارت حمل و نقل برگزار کنند.

تنها ده هزار نفر از شرکت‌کنندگان این اجتماعات به جز گروه‌های مدنی، دانشجویی و کارگری، مستقیماً از رانندگان و کارکنان شرکت‌های پلتفرمی هستند.

رانندگان موتورسیکلت‌های پیک اندونزی و وضعیت اسفناک آن‌ها پس از کشته شدن تعدادی از همکاران‌شان توسط ماشین‌های ضدشورش پلیس، خشم عمومی علیه دولت را ادامه‌دار کرد.

در پاسخ به این اعتراضات، پرابوو نخست وزیر، اقدام به حذف برخی مزایای نمایندگان مجلس کرد و ارائه قول رسیدگی به موضوع مفاسد را داد اما معترضان به این موضوع رضایت ندادند. فعالان کارگری و اعضای احزاب مخالف می‌گویند: او هنوز حتی وزیر حمل و نقل خود را که اولین فرد مورد اعتراض بوده، تغییر نداده است.

