به گزارش ایلنا، رسانه‌های افغانستان از تجمع بازنشستگان در روز سه‌شنبه ۲۶ سنبله (شهریور) در کابل پایتخت افغانستان خبر دادند. این معترضان در مقابل ریاست خزینه تقاعد در کابل تجمع کرده و خواهان پرداخت حقوق بازنشستگی‌شان شدند.

به گفته‌ی معترضان، در بیش از چهار سال گذشته حقوق بازنشستگی آن‌ها پرداخت نشده است. آن‌ها می‌گویند بدون حقوق بازنشستگی نمی‌توانیم زندگی کنیم.

