تجمع بازنشستگان زن و مرد در کابل/ بدون حقوق نمی‌توانیم زندگی کنیم

تجمع بازنشستگان زن و مرد در کابل/ بدون حقوق نمی‌توانیم زندگی کنیم
رسانه‌های افغانستان از تجمع زنان و مردان بازنشسته در کابل پایتخت افغانستان خبر دادند.

به گزارش ایلنا، رسانه‌های افغانستان از تجمع بازنشستگان در روز سه‌شنبه ۲۶ سنبله (شهریور) در کابل پایتخت افغانستان خبر دادند. این معترضان در مقابل ریاست خزینه تقاعد در کابل تجمع کرده و خواهان پرداخت حقوق بازنشستگی‌شان شدند. 

به گفته‌ی معترضان، در بیش از چهار سال گذشته حقوق بازنشستگی آن‌ها پرداخت نشده است. آن‌ها می‌گویند بدون حقوق بازنشستگی نمی‌توانیم زندگی کنیم. 

 

 

