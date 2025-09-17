خبرگزاری کار ایران
ادامه اعتراض کارگران گروه ملی فولاد/ نگران آینده هستیم

ادامه اعتراض کارگران گروه ملی فولاد/ نگران آینده هستیم
کد خبر : 1687307
کارگران فولاد می‌گویند که حقوق مرداد را نگرفته‌اند و همچنین نسبت به پرداخت حقوق شهریور در ابتدای مهرماه آینده تردید دارند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، منابع کارگری در شرکت گروه ملی فولاد ایران در اهواز خبر از تجمع اعتراضی مجدد کارکنان این شرکت در محوطه مجموعه خبر دادند. 

این کارگران با اشاره به عدم پرداخت حقوق مردادماه  و پایین آمدن سطح تولید کارخانه، اظهار کردند: بانک ملی هنوز تصمیمی برای پرداخت حقوق نگرفته و از شرکت خواسته تا سود سهام خود در برخی شرکت‌ها را دریافت کند که هنوز اتفاقی نیفتاده. 

مدیرعامل اخیراً در نامه‌ای، کارگران را به صبر توصیه کرده و  علت‌ عدم پرداخت حقوق ماه گذشته را «کمبود نقدینگی» دانسته است. این درحالی است که کارگران گفته‌اند که نسبت به پرداخت حقوق شهریورماه نگرانند. آن‌ها می‌گویند می‌ترسیم وضعیت نامطلوب فعلی ادامه داشته باشد. 

گفتنی‌ست اعتراضات کارگران گروه ملی فولاد اهواز از حدود پنج روز پیش آغاز شده است. 

