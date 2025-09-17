برگزاری رویداد ملی مهارتی در اصفهان
غلامحسین محمدی گفت: مسابقات ملی مهارت فرصتی برای شکلگیری جامعهای مهارتمحور و تقویت اکوسیستم آموزشهای فنیوحرفهای است.
به گزارش ایلنا، غلامحسین محمدی (رئیس سازمان آموزش فنی و حرفهای)، در نشست خبری بیستودومین دوره مسابقات ملی مهارت که در اصفهان برگزار شد با اشاره به میزبانی این استان از برگزاری این رویداد ملی مهارتی، از رقابت ۷۰۰ نخبه مهارتی در ۳۸ رشته و حضور یکهزار کارشناس و عوامل اجرایی، خبر داد و گفت: این رویداد فرصتی برای شکلگیری جامعهای مهارتمحور و تقویت اکوسیستم آموزشهای فنیوحرفهای در کشور است.
وی با اشاره به جایگاه جهانی این مسابقات گفت: مسابقات مهارت در دنیا سابقهای ۷۰ساله دارد و همتراز المپیک از نظر اهمیت و گستره دیده میشود و ایران نیز حتی پیش از انقلاب اسلامی در سطح بینالمللی در این رقابتها شرکت داشته است.
معاون وزیر کار، ادامه داد: برگزاری متمرکز مسابقات مهارت در اصفهان پس از چندین سال یک نقطه عطف است و در گذشته مسابقات بهصورت غیرمتمرکز برگزار میشد و اثر ترویجی و فرهنگی لازم را نداشت اما امسال با تلاش مدیریت استان، این رویداد ملی با شکوه در حال برگزاری است.
محمدی خاطرنشان کرد: برندگان این مسابقات نمایندگان ایران در مسابقات آسیایی و مسابقات جهانی ۲۰۲۶ خواهند بود و یکی از اهداف بلندمدت ما نیز میزبانی مسابقات بینالمللی مهارت در ایران است و امیدواریم با ایجاد پردیسهای دائمی مهارت، این رؤیا محقق شود.
رییس سازمان فنیوحرفهای کشور در ادامه با اشاره به رشتههای حاضر در مسابقات گفت: این رشتهها، شامل حوزههای صنعت، خدمات، کشاورزی و هنر است و مواردی همچون امنیت سایبری، توسعه نرمافزارهای موبایل، پردازش فناوری، طراحی گرافیک، فناوری سیستمهای تحت شبکه، رباتیک، نگهداری هواپیما، جواهرسازی، پیرایش مردانه، نقاشی و دکوراسیون، جوشکاری، الکترونیک، نگهداری وسایل نقلیه سنگین، نقاشی خودرو، فناوری خودرو، اتصالات و سازههای چوبی، کابینتسازی، تأسیسات الکتریکی، قهوهآزمایی، طراحی مهندسی و طراحی صنعتی را در بر میگیرد.
وی افزود: استاندارد بینالمللی، شامل ۴۰ رشته است که در ایران بهدلیل نرسیدن به حد نصاب در ۲ رشته، مسابقات در ۳۸ رشته برگزار میشود.
یکسوم اقتصاد کشورها از مسیر مهارت میگذرد
محمدی با بیان اینکه ۳۰ درصد تولید ناخالص داخلی کشورها به مهارت گره خورده است، گفت: یکسوم اقتصاد کشورها از مسیر مهارت میگذرد.
وی با تأکید بر نقش حیاتی مهارت در اقتصاد، گفت: ۳۰ درصد تولید ناخالص داخلی کشورها در دنیا (Gross Domestic Product) وابسته به مهارت است و سرمایهگذاری در نیروی انسانی ماهر، بهرهوری اقتصادی و رشد پایدار را به دنبال دارد.
معاون وزیر یادآور شد: در کشور ما، سابقه ۶۵ساله آموزشهای مدرن فنیوحرفهای وجود دارد و پس از انقلاب اسلامی نیز، سرمایهگذاریهای ارزشمندی انجام شده است؛ اما بهدلیل سیاستگذاریهای چندپاره آموزشی، بهره لازم از این ظرفیتها برده نشده است و اکنون نیاز داریم با تمرکز بر آموزشهای مهارتی به سمت تربیت نیروی کار توانمند و ماهر حرکت کنیم.
رییس سازمان فنیوحرفهای کشور با بیان اینکه، امروز از هر دو جوان، یک نفر فاقد مهارت شغلی است، خاطرنشان کرد: این مسأله به یکی از مشکلات اصلی کسبوکارها تبدیل شده است و بر همین اساس، لازم است آموزشهای دائمی، برای نیروی کار ترویج یابد تا کارگران و کارکنان بتوانند با افزایش دانش و تجربه، ارزش افزوده بیشتری خلق کنند.
وی تصریح کرد: با مشارکت نهادهای دولتی، اتحادیهها، آموزشگاهها و رسانهها، امیدواریم این رویداد، به بستری برای شکلگیری جامعهای مهارتمحور تبدیل شود.
رییس سازمان آموزش فنیوحرفهای گفت: کارگری که با مهارت و دانش بالاتر فعالیت کند، میتواند کیفیت کار را افزایش داده و همزمان مصرف انرژی، مواد اولیه و زمان تولید را کاهش دهد.
وی تأکید کرد: ارتقای مهارت نیروی کار، نهتنها به بهرهوری اقتصادی منجر میشود، بلکه مسیر رشد پایدار صنایع و توسعه کسبوکارها را هموار میکند.
محمدی افزود: در بسیاری از کشورهای دنیا، وقتی سرمایهگذاریها کاهش مییابد، مسیر اصلی برای حفظ و افزایش تولید و ارتقای بهرهوری از طریق آموزش و مهارتآموزی نیروی کار است و این همان راهبردی است که ما نیز باید دنبال کنیم، زیرا مخاطب اصلی ما جامعه کارگری و کارفرمایی است.
مسابقات ملی مهارت، یک سرمایهگذاری استراتژیک است روی گرانبهاترین منبع کشور یعنی سرمایه انسانی
استاندار اصفهان در ادامه این نشست خبری، مهارت و دانش را دو بال توسعه پایدار دانست و افزود: اصفهان به دلیل برخورداری از ظرفیتهای علمی، صنعتی و انسانی، بستر مناسبی برای پرورش نیروی انسانی ماهر دارد.
«مهدی جمالینژاد»، ! افزود: با تغییرات سریع فناوری و شکلگیری شهرهای هوشمند و الکترونیک، نقش مهارتآموزی بیش از پیش اهمیت یافته است و بیتردید آینده کشور در گرو توجه جدی به مهارت و آموزشهای تخصصی خواهد بود.
وی تصریح کرد: مسابقات ملی مهارت، یک سرمایهگذاری استراتژیک است روی گرانبهاترین منبع کشور یعنی سرمایه انسانی و برگزاری مسابقات ملی مهارت در اصفهان فرصت ارزشمندی است تا ضمن معرفی توانمندیهای استان در حوزههای مختلف، بستری برای ارتقای کیفیت آموزشهای فنی و حرفهای در سطح ملی فراهم شود
استاندار اصفهان، خاطرنشان کرد: اصفهان همواره در عرصههای علمی و صنعتی پیشگام بوده و میزبانی این دوره از مسابقات میتواند بر ارتقای جایگاه استان در حوزه مهارتآموزی و تربیت نیروی کار ماهر بیفزاید.
جمالینژاد تاکید کرد: نگاه ما به مسابقات ملی مهارت صرفاً رقابتی نیست، بلکه این رویداد را جشنوارهای برای نمایش توانمندی جوانان ایران و فرصتی برای تعامل استانها و ارتقای سطح علمی و مهارتی کشور میدانیم.
نزدیکتر شدن اصفهان به قطب آموزشهای مهارتی در کشور با میزبانی مسابقات ملی مهارت
مدیرکل آموزش فنیوحرفهای اصفهان نیز در این نشست خبری، گفت: این استان برای نخستینبار میزبان المپیاد ملی مهارت کشور خواهد بود، رویدادی که از ۲۴ تا ۲۷ مهرماه برگزار میشود و علاوه بر ارتقای منابع انسانی، میتواند اصفهان را در مسیر تبدیل به قطب آموزشهای مهارتی و توسعه گردشگری کشور قرار دهد.
فریده روشن افزود: مسابقات مهارت یکی از بزرگترین رویدادهای ملی و بینالمللی در حوزه مهارت است که در چند مرحله شامل شهرستانی، استانی، کشوری و در نهایت بینالمللی برگزار میشود و با حمایت استاندار، میزبانی این رویداد مهم برای نخستینبار به اصفهان سپرده شد.
وی یادآور شد: پیرو تفاهمنامهای میان سازمان آموزش فنیو حرفهای و استانداری اصفهان، مقرر شد بیست و دومین مسابقات ملی مهارت در این استان برگزار شود و همچنین در پردیس مهارتی استان، علاوه بر مسابقات ملی، اردوهای آمادهسازی آسیایی نیز برگزار خواهد شد.