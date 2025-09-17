کارگران شهرداری چابهار: معوقات مزدی به موقع پرداخت شود

جمعی از کارگران شهرداری چابهار در تماس با خبرنگار ایلنا، از معوقات مزدی خود انتقاد کردند.

این کارگران می‌گویند: نیروهای بخش اداری این شهرداری، نزدیک به دو ماه مطالبات مزدی پرداخت نشده دارند و این در حالیست که اکثر پرسنل مستاجر و گرفتار مشکلات معیشتی هستند.

این کارگران با بیان اینکه پیمانکاران شهرداری، معوقات مزدی کارگران را به موقع نمی‌پردازند و مدام در پرداخت تاخیر می‌کنند، اعلام کردند: ما انتظار داریم همه نیروهای شهرداری قرارداد مستقیم شوند و حقوق خود را بدون واسطه از شهرداری بگیرند. چرا باید برای دریافت حقوق و واریز حق بیمه ، هفته‌ها و ماه‌ها منتظر بمانیم؟

این کارگران خواستار پرداخت مطالبات خود قبل از آغاز مهر شدند و افزودند: شهرداری باید بر کار پیمانکاران بیش از اینها نظارت داشته باشد.

