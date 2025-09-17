خبرگزاری کار ایران
کارگران شهرداری چابهار: معوقات مزدی به موقع پرداخت شود

کارگران شهرداری چابهار: معوقات مزدی به موقع پرداخت شود
کد خبر : 1687244
لینک کوتاه کپی شد.

کارگران شهرداری چابهار، خواستار پرداخت به موقع مطالبات مزدی خود شدند.

جمعی از کارگران شهرداری چابهار در تماس با خبرنگار ایلنا، از معوقات مزدی خود انتقاد کردند.

این کارگران می‌گویند: نیروهای بخش اداری این شهرداری، نزدیک به دو ماه مطالبات مزدی پرداخت نشده دارند و این در حالیست که اکثر پرسنل  مستاجر و گرفتار مشکلات معیشتی هستند.

این کارگران با بیان اینکه  پیمانکاران شهرداری، معوقات مزدی کارگران را به موقع نمی‌پردازند و مدام در پرداخت تاخیر می‌کنند، اعلام کردند: ما انتظار داریم همه نیروهای شهرداری قرارداد مستقیم شوند و حقوق خود را بدون واسطه از شهرداری بگیرند. چرا باید برای دریافت حقوق و واریز حق بیمه ، هفته‌ها و ماه‌ها منتظر بمانیم؟

این کارگران خواستار پرداخت مطالبات  خود قبل از آغاز مهر شدند و افزودند: شهرداری باید بر کار پیمانکاران بیش از اینها نظارت داشته باشد. 

