ضربه مغزی شدن پاکبان کوهدشتی در برخورد با موتورسیکلت/ آخرین وضعیت

به گزارش خبرنگار ایلنا، «صفی‌مراد یوسف‌زاده» یکی از پاکبانان شهرداری کوهدشت که حین انجام وظیفه، بر اثر برخورد با یک دستگاه موتورسیکلت در میدان کشاورز این شهر دچار ضربه مغزی شده بود، هم‌اکنون در بیمارستان شهدای عشایر خرم‌آباد تحت مراقبت‌های ویژه قرار دارد.

این کارگر پاکبان در شیفت کاری خود دچار حادثه شد و ابتدا به بیمارستانی در کوهدشت منتقل شد؛ سپس او را به خرم‌آباد منتقل کردند.

ظاهراً یوسف‌زاده به دلیل ضربه شدید مغزی، سطح هوشیاری پایینی دارد؛ شهردار کوهدشت در این رابطه اعلام کرده است: شهرداری هیچ تلاشی را برای درمان و بهبود کامل وی فروگذار نخواهد کرد و در صورت نیاز انتقال به تهران جهت ادامه درمان نیز در دستور کار قرار می‌گیرد.

انتهای پیام/