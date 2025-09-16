رئیس سازمان آموزش فنی و حرفهای وعده داد:
تداوم آموزش مهارت با اتصال مهارت آموزان به بازار کار
غلامحسین محمدی در اظهارنظری، تداوم آموزشهای مهارتی با سهجانبهگرایی و اتصال مهارتآموزان به بازار کار را وعده داد.
به گزارش ایلنا، معاون وزیر و رییس سازمان آموزش فنیوحرفهای کشور در شورای مهارت شهرستان پردیس با بیان اینکه تداوم آموزشهای مهارتی بدون سهجانبهگرایی و مشارکت و تنها با اتکا بر منابع دولتی با شکست مواجه خواهد شد، بر مشارکت بنگاههای اقتصادی در امر آموزش و تربیت نیروی ماهر بر اساس زیست بوم منطقه تأکید کرد.
غلامحسین محمدی (رییس سازمان آموزش فنیوحرفهای کشور) در این نشست که با حضور فرماندار و نماینده پردیس در مجلس شورای اسلامی برگزار شد، با اشاره به ظرفیتهای خوب نهفته کسبوکار و جمعیت بیش از ۵۰۰ هزار نفری پردیس، گفت: با تقاضامحور شدن آموزشهای مهارتی، میتوان عقبافتادگیهای استان تهران در این حوزه را جبران کرد.
وی با بیان اینکه در شرایط کنونی، نیروی انسانی ماهر در کنار نقدینگی به عنوان مهمترین مشکلات کسبوکارها میباشد، تصریح کرد: بر اساس آمارها از هر دو نفر کارجو، یک نفر با فقر و یا کسری مهارتی مواجه است و با توجه به سرانهی بالای آموزشی کشورمان در دنیا، حدود ۴۰درصد از فارغالتحصیلان دانشگاهی، بیکار هستند و متأسفانه آموزشهای مازاد در سیستم آموزشی و فقدان مهارت، موجبعدم تناسب شغل و شاغل شده است.
وی با اعلام اینکه طبق پیشبینیها، در سالهای آینده حدود ۱۷۰ میلیون شغل جدید ایجاد و ۹۰ میلیون شغل موجود نیز حذف میشود، افزود: این دگرگونی عظیم به آن معناست که ۶۰ درصد از نیروی کار باید مهارتهای خود را به ویژه در حوزه تفکر خلاق، هوش مصنوعی و داده، بهروزرسانی کنند.
رییس سازمان فنی و حرفهای کشور، تأکید کرد: امروز کارفرمایان به دنبال نیروهایی هستند که مهارتمحور باشند و بتوانند نقش کلیدی در مشاغل جدید ایفا کنند، اما اغلب متقاضیان فاقد چنین توانمندیهایی هستند. این شکاف موجب ناترازی شدید بین عرضه و تقاضای نیروی کار شده است.
محمدی با انتقاد از وضعیت نظام آموزشی کشور، افزود: در میان ۱۴۰ کشور، ایران از نظر میانگین سالهای تحصیل رتبه ۶۱ و از نظر مهارتهای کسبشده رتبه ۱۳۶ را داراست؛ یعنی در میان شش کشور انتهای جدول جهانی قرار داریم. این امر نشان میدهد که آموزش در کشور بر اساس نیازهای واقعی بازار کار طراحی نشده است.
وی با بیان اینکه این روند اگر اصلاح نشود، ناترازی موجود در نظام آموزشی و مهارتی افزایش خواهد یافت، گفت: سالانه بیش از یک میلیون و ۴۰۰ هزار نفر وارد بازار کار میشوند، در حالیکه علیرغم وجود بیش از یک میلیون فرصت شغلی، نبود نیروی ماهر از یک سو و نارضایتی کارجویان از بیکاری از سوی دیگر به چشم میخورد.
معاون وزیر، ادامه داد: نظام آموزش عالی تنها ۲۰ درصد و آموزشهای فنی و حرفهای حدود ۳۷ درصد از نیازهای بازار کار را پاسخ میدهد و در مجموع تنها ۲۸ درصد از نیازهای مهارتی بازار کار در سیستم آموزشی کشور پوشش داده میشود.
ضرورت تغییر روشهای ارایه آموزشهای مهارتی و باورپذیری تأثیر مهارت در ایجاد و پایداری اشتغال
در ادامه این نشست، رییس سازمان آموزش فنیوحرفهای، تأکید کرد: برای ارائه خدمات آموزشی مطابق با استانداردهای بینالمللی، راهی جز تغییر روشهای ارایه آموزشهای مهارتی و باورپذیری نقش مهارت در ایجاد و پایداری اشتغال، نداریم.
وی با اشاره به توجه ویژه سیاستهای توسعه صنعتی ایران به تربیت نیروی انسانی ماهر تا اواسط دهه ۸۰ و تغییر جهت به سمت آموزشهای آکادمیک پس از آن، گفت: سرمایهگذاری دیرهنگام در توسعه آموزشهای مهارتی، مسببعدم دستیابی به شغل نیمی از کارجویان با توجه به نیازمندی نیروی کار ماهر در بنگاههای اقتصادی، شده است.
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه یکچهارم جوانان ۱۵ تا ۲۰ ساله، برنامهای در کشور برای آینده شغلی ندارند، گفت: برنامهریزیهایی در این سازمان، برای ارائه آموزش مهارتی به این سنین در نظر گرفته شده است.
وی خاطرنشان کرد: با توجه به منابع مالی محدود این سازمان با وجود دارا بودن ۷۰۰ مرکز آموزش دولتی در کشور، جهت ارایه آموزشهای مطابق با استانداردهای بینالمللی، راهی جز باورپذیری تأثیر کسب مهارت در ایجاد و پایداری اشتغال و همچنین تغییر روشهای ارایه آموزشهای مهارتی از عرضهمحوری به تقاضامحوری، همراه با مشارکتجویی در دستگاههای اجرایی و بنگاههای اقتصادی، نداریم.
رییس سازمان آموزش فنیوحرفهای در ادامه به تأکید رییس جمهور، پزشکیان در تناسب ارایه آموزشهای با نیاز بازار کار و حمایت ایشان و وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی از توسعه آموزشهای مهارتی متناسب با نیاز بازار کار، اشاره کرد.
وی اذعان داشت: نرخ ورود دانشآموزان به هنرستان و استقبال از کسب آموزشهای مهارتی در دنیا ۷۰ درصد و اخیرا در ایران به ۴۰ رسیده که مبینعدم باورپذیری نقش مهم مهارت در توسعه اقتصادی است.
محمدی در ادامه با ارائه آماری از مراکز دولتی در سراسر کشور، پرداخت و افزود: بیش از ۴۰ مرکز آموزش فنیوحرفهای امنایی در سراسر کشور راهاندازی شده و با هیأت امنایی شدن مراکز که یکی از رویکردهای جدید سازمان در حرکت آموزشهای مهارتی به سمت تقاضامحوری است و توسعه این مراکز با کمک اتاقهای بازرگانی و بنگاههای اقتصادی، خط و مشیهای کلی ارائه آموزشهای متناسب با نیاز بازار کار را فراهم میکند.
با اشاره به هزینه تمام شده یکمیلیون ریالی آموزش به ازای هر نفر ساعت برای سازمان، بیان کرد: ما نیازمند مشارک همه ذینفعان در تداوم امر آموزش هستیم. در این مدل، مهارتآموز به عنوان ذینفع کلیدی، کارفرما به عنوان ذینفع نهایی و دولت به عنوان ذینفع عمومی با هم در آموزشهای مهارتی مشارکت میکنند.
به گفته رییس سازمان آموزش فنیوحرفهای کشو، مشارکت واحدها و شرکتهای صنعتی و تولیدی در امر مهارتآموزی، میتواند هزینههای تربیت نیروی ماهر برای این واحدها را کاهش دهد و گام مؤثری در توسعه چتر مهارتی در کشور است.
معاون وزیر کار از اجرای طرح کارافن، خبر داد و بیان داشت: در این طرح، زمینه اتصال مهارتآموزان به بازار کار فراهم شده و زنجیره کاملی از آموزش تا تولید و فروش، برای مهارتآموزان به وجود میآید به نحوی که مهارتآموزان به شناخت صحیح از نیاز بازار کار دست مییابند.
وی با اشاره به تقاضای کارآموزان، مبنی بر در نظر گرفتن مکانی ثابت در جهت فروش دستاوردها و محصولات تولیدیشان، خواستار توجه ویژه به اجرای طرح کارافن و مشارکت بنگاههای اقتصادی در هیأت امنایی کردن این مرکز با توجه به زیستبوم منطقه شد.
شایان ذکر است، سمیه رفیعی، نماینده مردم پردیس در مجلس شورای اسلامی و رضا طاهرخانی، فرماندار این شهرستان، ضمن بازدید از کارگاههای آموزشی این مرکز، قول مساعد در جهت توسعه آموزشهای مهارتی متناسب با نیازهای بازار کار و اجرای طرح کارافن و در نظر گرفتن نمایشگاهی برای فروش دستاوردها و محصولات مهارتآموختگان این منطقه، دادند.