معاون اجرایی دارالقرآن خانه کارگر:
به ابعاد معنوی و فرهنگی حیات کارگران در خانه کارگر توجه میشود
به گزارش ایلنا، حسین فلاح خوشمشرب، معاون اجرایی دارالقرآن خانه کارگر، با تأکید بر اینکه توسعه فعالیتهای قرآنی یک مسئولیت اجتماعی و همگانی است، اظهار داشت: «قرآن کریم چراغ راه و هدایت بشر است و بیتوجهی به آن، آسیبهای فرهنگی و اجتماعی زیادی به دنبال خواهد داشت. از اینرو همه نهادها و اقشار جامعه باید دست در دست هم دهند تا فرهنگ قرآنی بیش از پیش در میان مردم به ویژه جامعه کارگری گسترش یابد.»
وی با اشاره به نقش محوری دارالقرآن خانه کارگر در این مسیر افزود: «خانه کارگر همواره تلاش کرده است علاوه بر رسیدگی به مسائل صنفی و معیشتی کارگران، به بعد فرهنگی و معنوی زندگی آنان نیز توجه ویژه داشته باشد. برگزاری دورههای آموزشی، محافل انس با قرآن، مسابقات و نشستهای تخصصی قرآنی بخشی از برنامههایی است که در سالهای اخیر پیگیری شده و نتایج مثبتی به همراه داشته است.»
فلاح خوشمشرب همچنین تصریح کرد: «اگر بخواهیم جامعهای پویا و نسل آیندهای سالم و متعهد داشته باشیم، باید قرآن را به متن زندگی برگردانیم. تحقق این هدف نه تنها به حمایت دولت و نهادهای فرهنگی نیاز دارد، بلکه مشارکت خانوادهها، کارگران و جوانان نیز نقش تعیینکنندهای خواهد داشت.»
معاون اجرایی دارالقرآن خانه کارگر در پایان تأکید کرد: «برنامههای قرآنی تنها به قشر خاصی تعلق ندارد، بلکه همه باید در این عرصه سهیم باشند. توسعه فرهنگ قرآنی یعنی توسعه اخلاق، معنویت و عدالت در جامعه و این وظیفهای است که بر دوش تکتک ما قرار دارد.»