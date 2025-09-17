به گزارش خبرنگار ایلنا، شورای عالی هماهنگی تشکل‌های کارگری مخابرات ایران در نامه‌ای به رئیس هیأت مدیره مخابرات نسبت به مزایده برخی از اموال واکنش نشان داد.

در متن این نامه آمده است:

«علیرغم ادعای مکرر مسئولان اجرایی شرکت مبنی بر اهمیت دادن به جایگاه و اعتلای نیروی انسانی و تبلیغات وسیع در مورد جهت گیری شرکت به سمت ایجاد و ساماندهی امکانات رفاهی کارکنان از طرق مختلف از جمله تاسیس شرکت اقماری، متاسفانه شاهد حرکت شرکت در مسیر کاهش توان موجود امکانات و تجهیزات مرتبط با امور رفاهی کارکنان هستیم از جمله بی‌توجهی به ساماندهی و بروزرسانی مکان‌های رفاهی و مامورسراها، کاهش امکانات ورزشی و تندرستی از جمله برون سپاری تجهزات و مکانهای ورزشی و… که نقطه اوج آن اعلام فروش هتل دیدار است.

جنابعالی بخوبی اطلاع دارید که اولا در حالیکه این امکانات در طی سالهای متمادی از سوی شرکت فراهم شده و سرمایه‌گذاری در جهت تامین و نگهداری آن‌ها هم موجبات افزودن ارزش آن‌ها را فراهم آورده با کمترین هزینه سرانه کاملا در امر تامین رفاه و سلامت جسمی و روانی کارکنان و بازنشستگان موثر بوده است. ثانیا توجه به امور پرسنل تاثیر مستقیم در کیفیت ارائه خدمات شرکت دارد. ثالثا با توجه به رشد روزافزون هزینه‌ها در سطح جامعه ادعای هزینه کرد مستقیم در امر رفاهیات پرسنل در حالتی خوشبینانه نیز محل تردید است. رابعا نگهداشتن این امکان نیز موجب افزایش حداقل نگهداشت سرمایه است.

خواهشمند است دستور فرمائید با تغییر دیدگاه نسبت به موضوع فروش دارائیهای سرمایه‌ای بویژه از فروش اماکن رفاهی خودداری نمایند.»

انتهای پیام/