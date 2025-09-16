علاءالدین ازوجی، سرپرست جدید صندوق بازنشستگی کشوری، در دیدار صمیمی با مدیران صندوق بازنشستگی فولاد بر تکریم جایگاه بازنشستگان، رسیدگی به معیشت، بهبود بیمه تکمیلی درمان و صیانت از اموال و سرمایههای موجود تأکید کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از ادارهکل روابطعمومی و امور بینالملل صندوق بازنشستگی کشوری، وی در این نشست با اشاره به برنامه ادغام صندوق فولاد در صندوق بازنشستگی کشوری گفت: «ادغام صندوق فولاد در صندوق بازنشستگی کشوری با هدف اصلاح ساختارها، کاهش هزینهها و افزایش بهرهوری صورت گرفته و به معنای کاهش نیروی انسانی نیست.»
ازوجی تاکید کرد: «یکی از اولویتهای اصلی ما تکریم جایگاه والای بازنشستگان و تأمین مستمری پایدار و متناسب با تورم و هزینههای زندگی این عزیزان است و این مهم برای بازنشستگان کشوری و فولاد یک اولویت خواهد بود. وظیفه صندوق است که بیش از گذشته در مسیر بهبود معیشت عزیزان تحت پوشش گام بردارد.»
سرپرست صندوق بازنشستگی کشوری اظهار کرد: بازنشستگان و کارکنان صندوق فولاد در خصوص مصوبه شورای عالی اداری مبنی بر انتقال این صندوق به صندوق بازنشستگی کشوری نباید هیچگونه نگرانی و دغدغهای داشته باشند.
وی با بیان اینکه با ادغام صندوقهای بازنشستگی کشوری و فولاد به طور طبیعی حجم فعالیتها افزایش خواهد یافت، اظهار داشت: «تلاش ما این است که با همکاری مدیران و متخصصان هر دو صندوق و بازنشستگان عزیز که ظرفیت بالای کارشناسی و مشورتی هستند، ادغام صورت گرفته با کمترین مشکل همراه شود.»
ازوجی همچنین بااشاره به لزوم بهبود خدمات بیمهای و درمانی بازنشستگان صندوق فولاد گفت: در این مسیر کاهش نارضایتی و بهبود رفاه بازنشستگان تحت پوشش دنبال خواهد شد و این موضوع قطعا خللی در خدمات بازنشستگان صندوق بازنشستگی کشوری ایجاد نخواهد کرد.
در این نشست، مدیران و معاونان صندوق بازنشستگی فولاد دغدغهها و مسائل خود را با سرپرست صندوق بازنشستگی کشوری در میان گذاشتند.