در دیدار سرپرست صندوق بازنشستگی کشوری با مدیران صندوق فولاد مطرح شد:

بیمه تکمیلی بازنشستگان فولاد بهبود می‌یابد؟

علاءالدین ازوجی، سرپرست جدید صندوق‌ بازنشستگی کشوری، در دیدار صمیمی با مدیران صندوق بازنشستگی فولاد بر تکریم جایگاه بازنشستگان، رسیدگی به معیشت، بهبود بیمه تکمیلی درمان و صیانت از اموال و سرمایه‌های موجود تأکید کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از اداره‌کل روابط‌عمومی و امور بین‌الملل صندوق بازنشستگی کشوری، وی در این نشست با اشاره به برنامه ادغام صندوق فولاد در صندوق بازنشستگی کشوری گفت: «ادغام صندوق فولاد در صندوق بازنشستگی کشوری با هدف اصلاح ساختارها، کاهش هزینه‌ها و افزایش بهره‌وری صورت گرفته و به معنای کاهش نیروی انسانی نیست.»
 
ازوجی تاکید کرد: «یکی از اولویت‌های اصلی ما تکریم جایگاه والای بازنشستگان و تأمین مستمری پایدار و متناسب با تورم و هزینه‌های زندگی این عزیزان است و این مهم برای بازنشستگان کشوری و فولاد یک اولویت خواهد بود. وظیفه صندوق است که بیش از گذشته در مسیر بهبود معیشت عزیزان تحت پوشش گام بردارد.»
 
سرپرست صندوق‌ بازنشستگی کشوری اظهار کرد: بازنشستگان و کارکنان صندوق فولاد در خصوص مصوبه شورای عالی اداری مبنی بر انتقال این صندوق به صندوق بازنشستگی کشوری نباید هیچ‌گونه نگرانی و دغدغه‌ای داشته باشند.
 
وی با بیان اینکه با ادغام صندوق‌های بازنشستگی کشوری و فولاد به طور طبیعی حجم فعالیت‌ها افزایش خواهد یافت، اظهار داشت: «تلاش ما این است که با همکاری مدیران و متخصصان هر دو صندوق و بازنشستگان عزیز که ظرفیت بالای کارشناسی و مشورتی هستند، ادغام صورت گرفته با کمترین مشکل همراه شود.»
 
ازوجی همچنین بااشاره به لزوم بهبود خدمات بیمه‌ای و درمانی بازنشستگان صندوق فولاد گفت: در این مسیر کاهش نارضایتی و بهبود رفاه بازنشستگان تحت پوشش دنبال خواهد شد و این موضوع قطعا خللی در خدمات بازنشستگان صندوق بازنشستگی کشوری ایجاد نخواهد کرد.
 
در این نشست، مدیران و معاونان صندوق بازنشستگی فولاد دغدغه‌ها و مسائل خود را با سرپرست صندوق بازنشستگی کشوری در میان گذاشتند.

 

