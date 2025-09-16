به گزارش ایلنا، سه روش ساده برای اطلاع از موجودی کالابرگ الکترونیک وجود دارد:

اولین راه، اپلیکیشن کالابرگ الکترونیک برای نمایش موجودی و کد خرید است.

شماره‌گیری کد دستوریِ *500*1463# نیز امکان‌پذیر است و در نهایت از طریق پیام‌رسان بله که از طریق ربات "بازوی کالابرگ الکترونیک" با وارد کردن کد ملی و شماره تماس سرپرست خانواده کار می‌کند، موجودی کالابرگ مشخص می‌شود.

