راههای پیگیری موجودی کالابرگ +جزئیات
برای اطلاع از موجودی کالابرگ الکترونیک سه روش از جمله اپلیکیشن کالابرگ الکترونیک برای نمایش موجودی و کد خرید وجود دارد.
به گزارش ایلنا، سه روش ساده برای اطلاع از موجودی کالابرگ الکترونیک وجود دارد:
اولین راه، اپلیکیشن کالابرگ الکترونیک برای نمایش موجودی و کد خرید است.
شمارهگیری کد دستوریِ *500*1463# نیز امکانپذیر است و در نهایت از طریق پیامرسان بله که از طریق ربات "بازوی کالابرگ الکترونیک" با وارد کردن کد ملی و شماره تماس سرپرست خانواده کار میکند، موجودی کالابرگ مشخص میشود.