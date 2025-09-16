توضیحات مدیرعامل تامین اجتماعی در مورد معوقات فروردین بازنشستگان/ آمار واریزیها
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی در مورد پرداخت معوقات فروردین بازنشستگان و آمار واریزیها توضیح داد.
«مصطفی سالاری» مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی در صداوسیما در ارتباط با پرداخت معوقات فروردین بازنشستگان این صندوق توضیح داد.
وی گفت: بخشی از معوقات هفته گذشته پرداخت شد؛ در واقع بیش از نصف جمعیت بازنشستگان معوقات خود را دریافت کردهاند. بازماندگان نیز آخر این ماه معوقات خود را دریافت میکنند؛ در مجموع در این دو مرحله، معوقات ۸۰ درصد بازنشستگان پرداخت میشود.
سالاری افزود: برای کمتر از ۲۰ درصد بازنشستگان (بازنشستگان با حقوق بیش از ۲۰ میلیون تومان) واریز معوقات بعد از حقوق شهریور آغاز میشود.