کارگران شهرداری ایذه: فرزند محصل داریم، معوقات‌مان پرداخت شود

کد خبر : 1686677
کارگران شهرداری ایذه از عدم پرداخت معوقات مزدی خود انتقاد کردند.

جمعی از کارگران فضای سبز شهرداری ایذه در استان خوزستان در تماس با خبرنگار ایلنا، از عدم واریز معوقات مزدی خود انتقاد کردند.

این کارگران با بیان اینکه حدود سه ماه مطالبات مزدی پرداخت نشده داریم که توقع داریم قبل از اول مهر و زمان بازگشایی مدارس پرداخت شود؛ افزودند: روز گذشته به شهرداری مراجعه کردیم؛ همچنین به فرمانداری اطلاع دادیم؛ توقع داریم مسئولان صدای ما را بشنوند.

یکی از این کارگران گفت: کارگران فضای سبز حداقل‌بگیر و عموماً مستاجر هستند؛ شهرداری کمبود بودجه و نقدینگی را بهانه می‌کند اما شرایط سخت ما را در نظر نمی‌گیرند؛ ما بیش از این نمی‌توانیم شرمنده خانواده‌هایمان باشیم.

تعداد زیادی از این کارگران، فرزند محصل دارند و عدم واریز مطالبات مزدی، آن‌ها را در آستانه بازگشایی مدارس با مشکلات عدیده مواجه کرده است.  

 

