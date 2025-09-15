خبرگزاری کار ایران
تجمع بازنشستگان مخابرات در برخی شهرها

تجمع بازنشستگان مخابرات در برخی شهرها
کد خبر : 1686390
بازنشستگان مخابرات ایران به روال هفته‌های گذشته، در اعتراض به‌ عدم اجرای کامل آیین‌نامه ۸۹ تجمع کردند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، امروز دوشنبه ۲۴ شهریور ماه، بازنشستگان مخابرات ایران به روال هفته‌های گذشته، در اعتراض به‌ عدم اجرای کامل آیین‌نامه ۸۹، عدم به‌روزرسانی خواربار و رفاهیات فریز شده و مشکلات مربوط به بیمه تکمیلی، در  کردستان، تهران، زنجان، تبریز، گیلان، کرمانشاه و برخی دیگر از شهرها تجمع کردند. 

در این تجمعات، بازنشستگان ۹درصدِ قبل از خصوصی‌سازی، خواهان همسان‌سازی حقوق خود با همکاران شاغل هستند. 

بازنشستگان مخابرات برای رسیدن به مطالبات خود تا کنون بیش از صد تجمع برگزار کرده‌اند.

 

