تجمع کارکنان شرکت زامیاد در اعتراض به کاهش حقوق و مزایای مزدی

به گزارش خبرنگار ایلنا، جمعی از کارگران و کارکنان شرکت زامیاد (زیر مجموعه گروه خودروسازی سایپا) صبح امروز (دوشنبه بیست و چهارم شهریورماه) اقدام به اعتراض در محوطه مجموعه کردند.

طبق گزارش منابع کارگری، کارگران خط تولید کارخانه خودروسازی زامیاد واقع در جاده قدیم کرج، در اعتراض به‌عدم پرداخت معوقات رفاهی چند ماهه از قبیل پاداش، جیره نقدی و ارزاق عمومی و همچنین قطع اضافه کاری‌ها کار خود را متوقف کردند.

به رغم تماس مکرر ایلنا با مجموعه خودروسازی زامیاد و روابط عمومی آن، هنوز هیچ پاسخی از این مجموعه دریافت نشده است.

منابع کارگری مطلع می‌گویند: با گذشت نزدیک به سه ماه از پایان دوره فعالیت تنها نهاد کارگری این شرکت، هنوز اجازه برگزاری انتخابات برای انتخاب نماینده کارگری داده نشده و کارگران نسبت به محدودیت‌های ایجاد شده برای برگزاری انتخابات نمایندگان نیز معترض‌اند.

مشکلات ماه‌های اخیر زامیاد از زبان فعالان کارگری

مجتبی حاجی‌زاده (رئیس اتحادیه کارگران صنعت خودروسازی ایران) در توضیح شرایطی که منجر به اعتراضات امروز زامیاد شد، توضیح داد: واقعیت این است که تولید در هفته‌های اخیر به حداقل رسیده و شرکت برای جبران هزینه‌ها اقدام به ثبت نام خودروهای وارداتی برای متقاضیان کرده که در این زمینه نیز تعهدات خود به مشتریان را نتوانسته اجرا کند.

وی افزود: علاوه بر این‌ها، زامیاد مانند بسیاری از خودروسازی‌های دیگر کشور، به قطعه‌سازان نیز بدهی کلانی دارد.

این فعال کارگری ادامه داد: زامیاد مانند برخی دیگر از زیرمجموعه‌های گروه سایپا، در طی چند سال اخیر بیش از چهار مدیرعامل تعویض کرده است و این به معنای آن است که طی دو سال، چهار هیات مدیره مختلف در این شرکت بر سر کار آمدند. در عین حال، باوجود آنکه قطعی برق مقطعی است، گروهی علت مشکلات را قطعی برق می‌دانند، در صورتی که شرکت می‌تواند به آسانی با مدیریت شیفت‌ها در شب، خلاء تولید را رفع کند.

رئیس اتحادیه کارگران صنعت خودروسازی ایران تصریح کرد: اعتراضات اخیر کارگران به دلیل قطع اضافه‌کارهایی است که تا ۱۰ میلیون تومان روی حقوق آن‌ها تاثیر می‌گذاشت و حالا رفاهیات و اضافه‌کارهایی که کارگران روی آن برای هزینه‌های روزمره خود حساب کرده بودند، حذف شده است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: در چنین شرایطی، بحث واگذاری سهام شرکت نیز به ‌عنوان راه حل مطرح می‌شود، اما هنوز مشخص نیست تصمیم مدیران سایپا برای حل مشکلات شرکت‌های اقماری خود مانند زامیاد چیست!

