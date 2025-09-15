به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی، مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی در این نشست با اشاره به اینکه در جلسات متعدد کارشناسی، سازوکارهای اجرایی و اجزای تفاهم‌نامه با سازمان مدارس و مراکز غیردولتی تعیین شده است، گفت: به منظور توسعه پوشش و توسعه مقوله بیمه‌های اجتماعی و بهره‌مندی آحاد جامعه از خدمات متنوع سازمان تأمین اجتماعی و حمایت از نیروهای شاغل در سطح کشور، پوشش بیمه‌ای بیش از ۲۸۰ هزار نفر از معلمان و فرهنگیان شاغل در این مدارس فراهم شده است.

مصطفی سالاری با بیان اینکه در قالب تفاهم‌نامه مذکور، موضوع خدمات درمانی به معلمان و موضوع بیمه موسسان این مراکز نیز در این تفاهم نامه پیش‌بینی شده است خاطرنشان کرد: شرایطی برای بازرسی و رسیدگی به اختلافات بیمه‌ای با حضور نماینده آموزش و پرورش فراهم خواهد شد.

مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی، با اشاره به اینکه کارگروهی برای راهبری مشترک تفاهم‌‌نامه سازمان تأمین‌اجتماعی با سازمان مدارس و مراکز غیردولتی، تعیین شده است در خصوص نحوه محاسبه کارکرد مشمولان این تفاهم‌نامه گفت: امکان ثبت و محاسبه 30 ساعت اشتغال و پرداخت حق بیمه برای معلمان مدارس غیر دولتی به صورت مجزا یا در قالب تجمیعی در چند مرکز، فراهم خواهد بود.

سالاری با یادآوری اینکه آموزش موضوعات مربوط به بیمه معلمان مشمول تفاهم‌‌نامه مذکور نیز توسط سازمان تأمین‌اجتماعی ارائه خواهد شد. اظهار داشت: به منظور توسعه پوشش بیمه‌ای و فراهم آوری شرایط بیمه‌پردازی برای بهره‌مندی دوران بازنشستگی این گروه از بیمه شدگان، امکان تکمیل دوران بیمه‌پردازی به صورت اختیاری پیش‌بینی شده است و معلمان و مشمولان این تفاهم‌نامه می‌توانند، به صورت غیر حضوری نسبت به تکمیل دوران بیمه‌پردازی خود اقدام کنند و از مزایای آن بهره‌مند شوند.

سالاری تاکید کرد: در چارچوب طرح‌های بیست‌گانه تحولی سازمان و با هدف تعمیم پوشش بیمه‌ای ضمن مدیریت منابع و تعدات مالی سازمان، تلاش می‌کنیم با گروه‌های مختلف اجتماعی و از طریق دستگاه‌های اجرایی ذیربط، سازوکاری را جهت شناسایی بیمه‌شدگان و تأمین منابع مالی بدون اتکا به دولت و استفاده از منابع سایر بیمه‌شدگان نزد سازمان، اجرایی کنیم که تفاهم‌نامه حاضر از اولین نمونه‌های این راهبرد است.

پوشش بیمه‌ای، آرزوی معلمان حق التدریس، بهبود شرایط مدارس و مراکزغیر دولتی

وزیر آموزش و پرورش در جریان مراسم امضای تفاهم‌نامه با سازمان تأمین اجتماعی، ضمن تقدیر از اقدامات سازمان تأمین اجتماعی و همراهی مدیرعامل این سازمان در توسعه و گسترش پوشش بیمه‌ای و درمانی برای جامعه هدف، این رویداد را اقدامی بسیار ارزشمند، مهم و موثر در بهبود شرایط مدارس و مراکز غیردولتی دانست.

علیرضا کاظمی با بیان اینکه شاغلان مدارس و مراکز غیردولتی ۳۰ درصد کارکنان آموزش و پرورش را شامل می‌شوند، گفت:

امضای این تفاهم‌نامه، یکی از اقدامات ارزشمند برای معلمان محسوب می‌شود، اظهار امیدواری کرد که اقداماتی نظیر تفاهم‌نامه مذکور، زمینه کارآمدی بیشتر مدارس و مراکز غیردولتی را فراهم آورد و ضمن حمایت از نیروهای شاغل، برای آینده آنان نیز امیدآفرین باشد.

توسعه پوشش بیمه‌ای اقشار مختلف، بدون تحمیل بار مالی به تامین اجتماعی

علی بابایی کارنامی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی ضمن تقدیر از مدیریت عالی سازمان تأمین اجتماعی به سبب مهیا کردن شرایط تفاهم‌نامه تامین اجتماعی با سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و مشارکت‌های مردمی گفت: تفاهم نامه حاضر ضمن حفاظت و صیانت از منابع مالی سازمان و عدم ایجاد بار مالی و تعهدات بدون پشتوانه برای سازمان، مزایای حمایتی پوشش بیمه‌ای برای معلمان این نوع مراکز که 30درصد معلمان کشور را شامل می‌شوند فراهم خواهد کرد.

به گفته وی این اقدام ضمن زمینه سازی برای ارتقای وضعیت حال و ایجاد امید و آرامش در دروان بازنشستگی برای این گروه، ارتقای کیفیت آموزش در مدارس را نیز فراهم خواهد کرد.

علیرضا منادی سفیدان، رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی نیز در ادامه آیین امضای تفاهم‌نامه تامین اجتماعی و سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و مشارکت‌های مردمی گفت: در چارچوب این تفاهم‌نامه معلمان، امکان استفاده از مزایای پوششی سازمان تامین اجتماعی خواهند داشت.

مراسم امضای تفاهم‌نامه‌ بیمه‌ای سازمان و سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و مشارکت‌های مردمی با حضور وزیر آموزش و پرورش، "غلامعلی حدادعادل" عضو شورای سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی، مدیرعامل و برخی معاونین و‌مدیران سازمان تأمین‌اجتماعی، روسای کمیسیون‌ آموزش و تحقیقات و کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی برگزار شد.در پایان این برنامه، متن تفاهم‌نامه توسط مصطفی سالاری، مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی و احمد محمودزاده، رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی، مبادله شد.