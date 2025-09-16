خبرگزاری کار ایران
اعتصاب کادر درمان چاتیسگار/ مراکز درمانی خالی شد!

نزدیک به یک ماه است که کارکنان بهداشت چاتیسگار به صورت پراکنده در حال اعتراض و اعتصاب هستند.

به گزارش ایلنا و به نقل از روزنامه هیندو چاپ دهلی نو، ده‌ها هزار نفر از کادر درمان ایالت چاتیسگار هند واقع در شرق این کشور در اعتراض به‌ عدم تبدیل وضعیت قراردادی و دائمی نشدن کار خود، اقدام به اعتصاب کردند. 

نزدیک به یک ماه است که کارکنان بهداشت چاتیسگار به صورت پراکنده در حال اعتراض و اعتصاب هستند. این کارکنان شامل کارکنان داروخانه‌ها، داروسازان، پرستاران و بخشی از کادر درمان و مراکز درمانگاهی هستند که خواستار اشتغال دائمی و تغییر شرایط قرارداد به منظور تامین امنیت شغلی خویش هستند. 

این اعتصاب از روز یکشنبه این هفته وارد فاز شدیدتری شده و بار سنگینی را بر سیستم مراقبت‌های بهداشتی ایالت -که از قبل هم تحت فشار بوده- وارد کرده است. 

راهول چاکراد، داروساز و کارمند یک مرکز بهداشت اولیه در چاتیسگار می‌گوید که شرایط فعلی او را مجبور کرده است که فراتر از محدوده وظایف خود عمل کند زیرا هم نیروی رسمی نیست و هم کمبود استخدام به دلیل شرایط سخت کاری باعث افزون شدن فشار کاری بر او شده است. او در داروخانه این مرکز درمانگاهی فقط دارو توزیع نمی‌کند بلکه برخلاف لیست وظایف خود، بیماران را معاینه و دارو  تجویز  می‌کند. 

حال اعتصاب با حضور هزاران نفر از پرسنل گسترده شده است؛ این اعتصاب با هدف دستیابی به ۱۰ خواسته کلیدی، از جمله اشتغال دائمی و تغییر مدت زمان قرارداد، افزایش حقوق و جذب نیروی جدید، آغاز شده است. 

وزارت بهداشت هندوستان پس از چند هفته اعتراض و حتی پس از اوج گیری آن در روز یکشنبه، نسبت به این اتفاق در ایالات شرقی هندوستان سکوت کرده است. اکنون اغلب مراکز درمانی طبق تصاویری که در فضای مجازی منتشر شده خالی هستند و دولت واکنشی نمی‌دهد!

 

