کارگران معادن زغالسنگ زرند و کوهبنان: معوقاتمان را قبل اول مهر بپردازید
کارگران معادن زغالسنگ در زرند و کوهبنان، خواستار دریافت معوقات حقوق مرداد ماه خود قبل از آغاز سال تحصیلی شدند.
یکی از این کارگران به ایلنا گفت: با توجه به نزدیک شدن به زمان بازگشایی مدارس و دانشگاها، انتظار داریم کارفرما هر چه زودتر معوقات مزدی مردادماه کارگران را بپردازد.
وی با بیان اینکه پرداخت بخشی از حقوق مرداد ماه حدودا دو هزار کارگر معادن زغالسنگ در زرند و کوهبنان به تاخیر افتاده است؛ در ادامه گفتند؛ همزمانی این تأخیر با آغاز سال تحصیلی، فشار مضاعفی بر خانوادهها وارد کرده و نزدیک به دو هزار نفر از کارگران دچار مشکلات معیشتی شده اند.
به گفته وی؛ اکثر کارگران فرزندان دانش آموز ودانشجو دارند لذا در آستانه سال تحصیلی، نگرانی تأمین نیازهای آنها هستند.