اعلام شرایط استفاده از وام درمان سازمان بازنشستگی نیروهای مسلح

به گزارش ایلنا، سازمان بازنشستگی نیروهای مسلح اصفهان در رابطه با شرایط و نحوه اخذ وام اطلاعیه‌ای صادر کرد.

متن این اطلاعیه به شرح زیر است:

«با آرزوی سلامتی برای همه بیماران ارجمند و باعنایت به ابلاغیه شماره ۴۸۱۷/۰۴/۱۶/۱۰۳۰ اداره کل سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح شرایط و نحوه اخذ وام درمان به شرح زیر اطلاع‌رسانی می‌شود.

مشمولین وام

بازنشستگان، همسران، فرزندان تحت تکفل آنان که هزینه‌های مازاد بر سقف تعهدات سازمان خدمات درمانی و یا هزینه‌های غیرقابل پرداخت در ارتباط با:

- پیوند کلیه

- پیوند مغزاستخوان

- کاشت حلزون برای افراد بالای ۵ سال

- هزینه خدمات سرپائی شامل:

- تستهای ژنتیک و پیوند استخوان

- لوازم و تجهیزات پزشکی

- داروهای خارج از تعهدات ساخد

- سایر هزینه‌های بیمارستانی خارج از تعهدات ساخد که مورد تایید آن سازمان می‌باشد

سایر شرایط

مانده هزینه درمانی پرداخت نشده بالای ۵ میلیون تومان باشد. هزینه کمتر از این مبلغ در اولویت پرداخت وام درمان نمی‌باشد.

اسناد و مدارک هزینه کرد و مبلغ باقیمانده پرداخت نشده بازنشسته محترم به تایید واحد بیمه شدگان یا مالی اداره خدمات درمانی رسیده باشد.

سقف وام درمان ۳۰ میلیون تومان و به صورت قرض الحسنه می‌باشد ولیکن تصمیم گیری نهایی مبلغ توسط ستاد سابا انجام می‌گردد که ممکن است مبلغ کمتری توسط ستاد سابا مصوب گردد.

نکته قابل توجه:

چنانچه متقاضی جهت درمان بیماری خود ملزم باشد قبل از انجام عمل جراحی لوازم و تجهیزات پزشکی مربوط را تهیه یا هزینه را به حساب بیمارستان، انجمن، مراکز فروش تجهیزات و اقلام پزشکی و… واریز نماید، اما توان واریز وجه را نداشته باشد. در صورت تائید ساخد مدارک شامل پیش فاکتور و دستور پزشک جهت بررسی و تایید به ستاد ارسال می‌شود تا تصمیم گیری نهایی انجام پذیرد که در صورت موافقت وام قبل از عمل به ایشان پرداخت گردد.

عزیزانی که شرایط فوق را دارند می‌توانند جهت کارسازی وام درمان به اداره بازنشستگی نیروهای مسلح مراجعه و اقدام فرمایند.»

