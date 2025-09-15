به گزارش ایلنا، سازمان تأمین اجتماعی پیرو اطلاعیه مورخ 12 شهریور این سازمان در خصوص زمان‌بندی پرداخت معوقات متناسب‌سازی و افزایش حقوق سالیانه مربوط به فروردین‌ماه 1404 بازنشستگان و مستمری‌بگیران، طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد:

«بازنشستگان و مستمری بگیران گرامی؛ مرحله دوم پرداخت‌ها، برای کلیه بازماندگان، همزمان با پرداخت حقوق شهریور ماه از طریق بانک‌های عامل انجام می‌شود. همچنین مرحله سوم، مربوط به بازنشستگانی که مجموع دریافتی حقوق و مزایای آنان بالای بیست میلیون تومان باشد، بعد از پرداخت حقوق شهریورماه انجام خواهد شد.

ضمناً با توجه به ترافیک پایان ماه و وضعیت زیرساخت اینترنت کشور و به جهت جلوگیری از اختلال در سامانه‌های الکترونیکی، دریافت فیش حقوقی از طریق سامانه خدمات غیرحضوری به نشانی Es.tamin.ir و یا برنامه «تامین من» از ابتدای مهر ماه مقدور است.

گفتنی است؛ پرداخت مرحله اول برای کلیه بازنشستگانی که مجموع دریافتی حقوق و مزایای آنها تا بیست میلیون تومان است و همچنین کلیه از کارافتادگان، در تاریخ 12 شهریور ماه انجام شد».

انتهای پیام/