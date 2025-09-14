خبرگزاری کار ایران
حذف مزایای حقوق بازنشستگان صحت ندارد

حذف مزایای حقوق بازنشستگان صحت ندارد
پیگیری ها از منابع مطلع در سازمان تامین اجتماعی حکایت از آن دارد که برخلاف شایعات مطرح شده، حذف مزایای حقوق بازنشستگان صحت ندارد.

به گزارش ایلنا، به دنبال طرح برخی شایعات در فضای مجازی در خصوص حذف مزایای جانبی حقوق و مواردی نظیر حق مسکن، عائله مندی و حق اولاد بازنشستگان تامین‌ اجتماعی،پیگیری ها از منابع مطلع در سازمان تامین اجتماعی حکایت از آن دارد که برخلاف شایعات مطرح شده، این موضوع صحت ندارد و هیچ گونه تغییری در پرداخت و میزان حقوق و مزایای جانبی بازنشستگان در دستور کار نیست.

بنابراین حقوق شهریور این افراد مطابق ماه های قبل در سه روز پایانی ماه از طریق بانک های عامل پرداخت می شود.

همچنین معوقات متناسب‌سازی و افزایش حقوق سالیانه مربوط به فروردین ماه 1404 برای کلیه بازماندگان، همزمان با حقوق شهریور و در مرحله بعد برای بازنشستگانی که مجموع دریافتی حقوق و مزایای آنان بالای بیست میلیون تومان باشد، پس از پرداخت حقوق شهریور ماه انجام خواهد شد.

ضمنا پرداخت مرحله اول برای کلیه بازنشستگانی که مجموع دریافتی حقوق و مزایای آنها تا بیست میلیون تومان است و همچنین کلیه از کارافتادگان، در تاریخ 12 شهریور ماه انجام شده است.

