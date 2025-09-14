خبرگزاری کار ایران
پیکر «رضا فخریان» آتش نشان جان باخته در حادثه آتش سوزی، امروز (یکشنبه ۲۳ شهریور ماه) در مشهد تشییع شد.

منابع کارگری ایلنا در استان خراسان رضوی، از برگزاری مراسم تشییع پیکر «رضا فخریان» آتش نشان جان باخته حادثه بزرگراه بابانظر مشهد خبر می‌دهند. 

برپایه این اطلاعات، این مراسم امروز (یکشنبه ۲۳ شهریورماه) با حضور پرشور زائران و مجاوران بارگاه رضوی برگذار شده است. 

آتش نشان «رضا فخریان»، معاون عملیات ایستگاه ۱۸ آتش‌نشانی مشهد، عصر جمعه ۲۱ شهریور ماه در عملیات مهار آتش کارگاه مبل‌سازی در بزرگراه بابانظر دچار حادثه شد و جان خود را از دست داد.

 

