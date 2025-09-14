مرگ و مصدومیت ۱۰ معدنچی در بنگال غربی
رسانه های هند از مرگ ومصدومیت ۱۰ کارگر معدن در ایالت بنگال غربی در شرق هند بر اثر ریزش آوار خبر داده اند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، به نقل از «ایندیا تودی» ؛۱۰ کارگر معدن در نزدیکی روستای «بهادرپور» از «نالهاتی» در منطقه «بیربوم» در ایالت بنگال غربی، بر اثر ریزش معدن دچار حادثه شدند. امداد گران ۱۰ نفر از کارگران را از زیر آوار نجات داده اما شش نفر بر اثر شدت جراحت فوت کرده اند.
علت دقیق حادثه و جزئیات آن هنوز اعلام نشده است اما رسانههای محلی به نقل از شاهدان عینی گزارش دادند که کارگران در حال برداشتن سنگ بودند که انفجاری باعث ریزش بخش بزرگی از معدن شد.