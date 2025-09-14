وزیر کار در جمع اعضای هیات اجرایی خانه کارگر:
پوشش بیمه گسترده میشود/ توضیحاتی در مورد تجمیع صندوقهای بازنشستگی
احمد میدری در نشست با اعضای هیات اجرایی خانه کارگر ایران، مجموعهای از اقدامات این وزارتخانه در حوزههای مختلف از جمله مسکن کارگری، گسترش پوشش بیمهای، ساماندهی بازار کار و اصلاح ساختار تأمین اجتماعی را تشریح کرد.
به گزارش ایلنا، احمد میدری(وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی) با اشاره به اقدامات انجامشده در حوزه مسکن کارگری گفت: وزارت راه و شهرسازی زمین لازم برای احداث بیش از صد هزار واحد مسکونی را در اختیار صنایع قرار داده است. این طرح بهزودی با حضور رئیسجمهور رونمایی خواهد شد و در تفاهمنامهها مقرر شده است کارفرمایان نیز حداقل ۲۰ درصد در این طرح سرمایهگذاری کنند.
استفاده از ظرفیت مدارس برای ورزش کارگران
وی به همکاری با آموزش و پرورش اشاره کرد و گفت: ۲۵۰۰ مدرسه دارای زمین چمن مصنوعی و ۱۸۰۰ مدرسه ویژه کودکان استثنایی برای استفاده ورزشی کارگران و پیشکسوتان در نظر گرفته شده است. این ظرفیت میتواند علاوه بر ورزش، برای برنامههای آموزشی سالمندی و خدمات بهداشتی بازنشستگان، نیز استفاده شود.
گسترش پوشش بیمهای
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره گسترش پوشش بیمهای رانندگان پلتفرمهای حملونقل هم گفت: در این زمینه دیدگاه های مخالفی مطرح شده، اما این طرح به معنای کارفرما شدن دولت نیست و هدف اصلی، افزایش ضریب پوشش بیمهای و حمایت از شاغلان این بخش است.
ساماندهی کارگران ساختمانی
او از تجربه موفق برخی شهرها در ایجاد ایستگاههای کاریابی ویژه کارگران ساختمانی سخن گفت و افزود: با همکاری شهرداریها میتوان فضاهایی مانند سالنهای عمومی را برای استقرار کارگران ساختمانی اختصاص داد تا هم امکان استفاده از آنها در مشاغل مختلف افزایش یابد و هم خدمات آموزشی و ایمنی در همان مکان ارائه شود.
اجرای ابلاغ الکترونیکی
میدری با اشاره به هماهنگیهای انجامشده با وزارت دادگستری و قوه قضاییه از آغاز اجرای طرح ابلاغ الکترونیکی دعاوی کارگری و کارفرمایی در آینده نزدیک خبر داد و آن را گامی مهم برای کاهش هزینهها و تسهیل روند رسیدگی دانست.
اصلاح نظام آموزشی و دستمزدی
وزیر کار بر ضرورت اصلاح ساختار نظام آموزشهای فنی و حرفهای برای ارتقای بهره وری و افزایش دستمزد کارگران تأکید کرد و خواستار همکاری تشکلهای کارگری و کارفرمایی در این زمینه شد.
رصد وضعیت بنگاههای اقتصادی
وزیر کار از تدوین طرحی با همکاری بانک مرکزی برای کمک به تامین نقدینگی بنگاه های اقتصادی خبرداد و گفت: این طرح براساس اعتبار سنجی، تسهیلاتی را در حوزه تامین اجتماعی در اختیار بنگاه های اقتصادی قرار می دهد که هم اکنون در دست بررسی است و پس از نهایی شدن جزییات آن اعلام می شود.
اصلاح ساختار صندوقهای بازنشستگی
وزیر کار در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از موازیکاری در صندوقهای بازنشستگی، تجمیع برخی صندوقهای بیمه ای را ضروری دانست و افزود: با تجمیع صندوق ها امکان ایجاد زنجیره ارزش در بنگاه های اقتصادی متعلق به این شرکت ها فراهم می شود.
رقابت کارگران ایرانی و اتباع
وزیر تعاون در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع رقابت کارگران ایرانی با کارگران اتباع بیگانه اشاره کرد و گفت: شبکههای کاری اتباع موجب شده حضور آنان در برخی مشاغل ساده و ساختمانی پررنگ شود و این مسأله به کاهش فرصتهای شغلی و افت دستمزد کارگران ایرانی منجر شده و دولت تلاش می کند این حوزه را ساماندهی کند. اکنون جایگزینی نیروی کار ایرانی به جای اتباع در برخی استانها آغاز شده است.
آموزش ایمنی در ایستگاههای کارگری
وزیر تعاون درباره ساماندهی کارگران ساختمانی تأکید کرد که ایجاد ایستگاههای کاریابی علاوه بر بهبود امنیت شغلی، میتواند به محلی برای آموزشهای ایمنی و فرهنگسازی نیز تبدیل شود. در این ایستگاهها میتوان بروشورهای آموزشی توزیع کرد یا برنامههای تصویری درباره نکات ایمنی پخش کرد.
در این نشست علیرضا محجوب، دبیرکل خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران، با قدردانی از تلاشها و خدمات دولت گفت: کارگران و خانوادههای آنان بیش از نیمی از جمعیت کشور را تشکیل میدهند و بخش بزرگی از جامعه را دربر میگیرند، ازاینرو انتظار میرود توجه ویژهای به مسائل و نیازهای این قشر شود.
او با اشاره به جایگاه کارگران بهعنوان نیروی محرکه اصلی تولید، افزود: دولت باید خدمت به جامعه کارگری را در اولویت سیاستهای خود قرار دهد و سنت خدمتگذاری به مردم را تقویت کند.
محجوب در پایان این نشست برای دولت و وزیر کار در مسیر خدمترسانی به مردم و کارگران آرزوی موفقیت و توفیق کرد.