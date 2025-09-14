خبرگزاری کار ایران
اولین اظهارنظر سرپرست صندوق کشوری پس از ادغام:

بازنشستگان و کارکنان صندوق فولاد نگران نباشند/ کاهش نیروی انسانی در کار نیست

سرپرست صندوق‌های بازنشستگی کشوری و فولاد تأکید کرد: ادغام صندوق فولاد در صندوق بازنشستگی کشوری با هدف اصلاح ساختارها، کاهش هزینه‌ها و افزایش بهره‌وری صورت گرفته و به معنای کاهش نیروی انسانی نیست.

علاالدین ازوجی، سرپرست صندوق‌های بازنشستگی کشوری و فولاد اظهار کرد: بازنشستگان و کارکنان صندوق فولاد در خصوص مصوبه شورای عالی اداری مبنی بر انتقال این صندوق به صندوق بازنشستگی کشوری نباید هیچ‌گونه نگرانی و دغدغه‌ای داشته باشند.

وی تصریح کرد: همان‌گونه که وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در مصاحبه اخیر خود تأکید کردند، ادغام این دو صندوق با هدف اصلاح ساختارها، کاهش هزینه‌ها و افزایش بهره‌وری صندوق‌ها انجام شده و صرفاً پست‌های غیرضروری کاهش خواهد یافت.

ازوجی با اشاره به خدمات ارزشمند بازنشستگان فولاد در سخت‌ترین شرایط کاری در معادن و صنایع معدنی و فولادی گفت: این قشر در کنار مشمولان صندوق بازنشستگی کشوری شایسته تکریم بیشتری هستند؛ موضوعی که همواره مورد تأکید رئیس‌جمهوری نیز بوده است. دغدغه برخی نمایندگان مجلس در این زمینه قابل درک است و نیاز به تبیین و گفت‌وگوی بیشتری دارد، اما تأکید می‌شود با این ادغام هیچ تغییری در خدمات رفاهی و درمانی بازنشستگان فولاد رخ نخواهد داد.

سرپرست صندوق‌های بازنشستگی کشوری و فولاد ادامه داد: یکپارچه‌سازی هیأت مدیره و هیأت نظارت دو صندوق به معنای کاهش نیروی انسانی نیست و کارکنان صندوق فولاد نباید نگرانی داشته باشند.

وی خاطرنشان کرد: با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان امور اداری و استخدامی، این انتقال با کمترین آسیب به بدنه منابع انسانی و جامعه هدف، یعنی بازنشستگان صندوق فولاد، انجام خواهد شد.

