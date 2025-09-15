خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

اعتراض کارگران صنعت پوشاک سریلانکا علیه تعرفه‌های ترامپ

اعتراض کارگران صنعت پوشاک سریلانکا علیه تعرفه‌های ترامپ
کد خبر : 1685701
لینک کوتاه کپی شد.

ظهر شنبه صدها تن از کارگران صنعت پوشاک سریلانکا در کلمبو علیه تعرفه‌های جدید تجاری منتسب به ترامپ اعتراض کردند.

به گزارش ایلنا و به نقل از خبرگزاری پرس تراست هندوستان، صدها تن از کارگران سریلانکایی در پایتخت این کشور (کلمبو) علیه وضع تعرفه‌های آمریکا بر ضد صنعت پوشاک این کشور، تجمع اعتراضی برگزار کردند. 

ظهر شنبه صدها تن از کارگران صنعت پوشاک سریلانکا در کلمبو علیه تعرفه‌های جدید تجاری منتسب به ترامپ اعتراض کردند، زیرا این تعرفه که از ۲۰٪ به ۴۴٪ درصد افزایش یافته، ترس از دست دادن شغل آن‌ها را افزایش داده است. 

رهبران تشکل‌ها و سندیکاهای کارگری در سریلانکا معتقدند این اقدام به تعطیلی صنایع پوشاک کشور منتهی می‌شود. دولت سریلانکا البته همسو با دولت آمریکا استدلال می‌کند که این تغییر، سریلانکا را در کنار رقبایی مانند بنگلادش و ویتنام قرار داده و باعث تقویت رقابت می‌شود. 

در کلمبو، کارگران صنعت پوشاک به خیابان‌ها آمدند تا علاوه بر محکوم کردن اقدامات آمریکا، به همراهی دولت این کشور با ترامپ و تن دادن به این تصمیم اعتراض کنند. 

با وجود اطمینان دولت مبنی بر اینکه تعرفه جدید، سریلانکا را در کنار رقبای اصلی در صادرات پوشاک قرار می‌دهد، کارگران صنعت پوشاک همچنان خواستار وضع نرخ‌های پایین‌تر تعرفه برای حفظ خود در مقابل سایر رقبای آسیای جنوب شرقی شدند.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی