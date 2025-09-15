اعتراض کارگران صنعت پوشاک سریلانکا علیه تعرفههای ترامپ
به گزارش ایلنا و به نقل از خبرگزاری پرس تراست هندوستان، صدها تن از کارگران سریلانکایی در پایتخت این کشور (کلمبو) علیه وضع تعرفههای آمریکا بر ضد صنعت پوشاک این کشور، تجمع اعتراضی برگزار کردند.
ظهر شنبه صدها تن از کارگران صنعت پوشاک سریلانکا در کلمبو علیه تعرفههای جدید تجاری منتسب به ترامپ اعتراض کردند، زیرا این تعرفه که از ۲۰٪ به ۴۴٪ درصد افزایش یافته، ترس از دست دادن شغل آنها را افزایش داده است.
رهبران تشکلها و سندیکاهای کارگری در سریلانکا معتقدند این اقدام به تعطیلی صنایع پوشاک کشور منتهی میشود. دولت سریلانکا البته همسو با دولت آمریکا استدلال میکند که این تغییر، سریلانکا را در کنار رقبایی مانند بنگلادش و ویتنام قرار داده و باعث تقویت رقابت میشود.
در کلمبو، کارگران صنعت پوشاک به خیابانها آمدند تا علاوه بر محکوم کردن اقدامات آمریکا، به همراهی دولت این کشور با ترامپ و تن دادن به این تصمیم اعتراض کنند.
با وجود اطمینان دولت مبنی بر اینکه تعرفه جدید، سریلانکا را در کنار رقبای اصلی در صادرات پوشاک قرار میدهد، کارگران صنعت پوشاک همچنان خواستار وضع نرخهای پایینتر تعرفه برای حفظ خود در مقابل سایر رقبای آسیای جنوب شرقی شدند.