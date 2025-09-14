به گزارش خبرنگار ایلنا، پس از انعقاد توافقنامه میان شورای اسلامی کار شرکت آلومینیوم اراک و مدیرعامل و عضو هیات مدیره این شرکت، مدیرکل اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی استان مرکزی از پیگیری درخواست‌های کارگران این شرکت گفت.

«مختار احمدی» در در پاسخ به سوال خبرنگار ایلنا گفت: مطالبه بازگشت به کار تعلیقی‌ها و توقف شکایات حقوقی از کارگران در حال اجراست و طرفین درحال عمل به توافقات هستند. این موضوع در کمیسیون کارگری استان مرکزی نیز در حال پیگیری است.

وی پیرامون بحث مطالبه بازنگری در اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل در شرکت آلومینیوم اراک افزود: در این مورد نتیجه‌گیری قطعی نشده اما درخواست کتبی آن از سوی شورای اسلامی کار این واحد به ما وصول شده و ما در حال بررسی آن به منظور اجرای این خواسته حقوقی کارگران هستیم. باتوجه به درخواست ارائه شده، احتمالاً این موضوع نیز به زودی در دست اجرا قرار خواهد گرفت.

