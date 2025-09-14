خبرگزاری کار ایران
کارگران پروژه دیوار مرزی در شهر «جالق» معوقات مزدی دارند

کد خبر : 1685682
کارگران پروژه دیوار مرزی در شهر «جالق» دست کم سه ماه حقوق معوقه دارند.

به گزارش ایلنا، از قرار معلوم کارگران پروژه ساخت دیوار مرزی در شهر جالق از توابع شهرستان سراوان در استان سیستان وبلوچستان، دست کم سه ماه است که حقوقی دریافت نکرده‌اند. 

این کارگران می‌گویند ناتوانی در تأمین حداقل هزینه‌های زندگی و نبود امکانات اولیه، وضعیت آنان را بحرانی کرده و در بسیاری از موارد مجبورند بدون تجهیزات و شرایط ایمنی مناسب به کار ادامه دهند. 

پروژه انسداد مرز  با افغانستان در  شرق کشور، خراسان رضوی، شمالی، جنوبی واستان سیستان وبلوچستان، از نیمه دوم سال ۱۴۰۲ در حال اجراست.

 

 

