کارگران پروژه دیوار مرزی در شهر «جالق» معوقات مزدی دارند

به گزارش ایلنا، از قرار معلوم کارگران پروژه ساخت دیوار مرزی در شهر جالق از توابع شهرستان سراوان در استان سیستان وبلوچستان، دست کم سه ماه است که حقوقی دریافت نکرده‌اند.

این کارگران می‌گویند ناتوانی در تأمین حداقل هزینه‌های زندگی و نبود امکانات اولیه، وضعیت آنان را بحرانی کرده و در بسیاری از موارد مجبورند بدون تجهیزات و شرایط ایمنی مناسب به کار ادامه دهند.

پروژه انسداد مرز با افغانستان در شرق کشور، خراسان رضوی، شمالی، جنوبی واستان سیستان وبلوچستان، از نیمه دوم سال ۱۴۰۲ در حال اجراست.

