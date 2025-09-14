تناسب آموزش با نیازهای واقعی بازار کار رعایت شود

به گزارش ایلنا، رئیس‌جمهور مسعود پزشکیان در جلسه پیگیری تحول در نظام آموزشی کشور، با تأکید بر لزوم بازنگری در رویکردهای فعلی در نظام آموزشی اظهار کرد: تناسب آموزش نیروها با نیازهای واقعی بازار باید رعایت شود.

رئیس جمهور در این جلسه با اشاره به اقدامات انجام‌شده در سازمان آموزش فنی‌و‌حرفه‌ای کشور و هنرستان‌ها، تأکید کرد: آموزش برای کار کردن، تقویت تعامل، کار تیمی و ارتقای مهارت‌ها باید جزو اولویت‌های نظام آموزشی قرار گیرد. دانش‌آموزان باید این مهارت‌ها را فرا بگیرند و آموزش‌ها متناسب با کشش بازار کار، نوع خدمت و تنوع شغلی طراحی شود.

پزشکیان با بیان اینکه شناخت تولید، میزان تولید، کیفیت و محل عرضه از ارکان آموزش فنی و حرفه‌ای است، اظهار داشت: تناسب آموزش نیروها با نیازهای واقعی بازار باید رعایت شود و باید برای مسیر ادامه فعالیت شغلی پس از آموزش برنامه داشته باشیم. امروز در بسیاری از رشته‌ها مانند حقوق و مهندسی با مازاد فارغ‌التحصیلان مواجه هستیم؛ یکی از دلایل آن رکود و دیگری نبود تناسب میان آموزش و نیاز بازار است.

رئیس دولت چهاردهم با اشاره به لزوم احیای مشوق‌ها و مقررات برای هنرستان‌ها، همانند آموزش‌های رسمی گفت: در کشورهای پیشرفته، بیشترین فکر و سرمایه‌گذاری در بخش آموزش انجام می‌شود. آموزش باید با نیاز بازار هماهنگ باشد و پس از آن مقررات، مشوق‌ها و سازوکارهای حمایتی تدوین شود.

رئیس جمهور در پایان با تأکید بر مسئولیت نظام آموزشی در پرورش نسلی توانمند اظهار داشت: باید این باور شکل گیرد که فرزندان این کشور شایسته بهترین و باکیفیت‌ترین آموزش‌ها هستند تا بتوانند به برترین نیروهای متخصص تبدیل شوند و نسبت به کشور و نظام متعهد باقی بمانند، نه اینکه آرزوهای خود را در ترک وطن جست‌وجو کنند. باید با نقش تربیتی درست، روحیه مسئولیت‌پذیری را در آن‌ها ایجاد کرد و استانداردهای آموزشی را در بالاترین سطح برای سراسر کشور تعریف نمود.

در این جلسه که در دفتر رئیس جمهور و با حضور وزرای آموزش‌وپرورش و تعاون، کار و رفاه اجتماعی و معاونین آن‌ها برگزار شد، محمدی، معاون وزیر و رئیس سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای کشور به ارائه گزارشی از وضعیت طرح همنوا و اقدامات سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای در سراسر کشور پرداخت.

