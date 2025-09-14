خبرگزاری کار ایران
تجمع متقاضیان استخدام آموزش و پرورش در تهران/ عدالت رعایت نشد

معترضان با در دست داشتن پلاکاردهایی با محتوای «خواسته ما، برابری استخدامی است» نسبت به تبعیضاتی که باعث تغییر تاثیر نمرات شده، اعتراض کردند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، جمعی از متقاضیان استخدام آموزش و پرورش استان‌های مختلف به تهران آمدند و  در اعتراض به نتایج آزمون استخدامی و امتیازات و ضرایبی که به گروه‌های مختلف داده شده است، مقابل دیوان عدالت اداری تجمع کردند. 

معترضان با در دست داشتن پلاکاردهایی با محتوای «خواسته ما، برابری استخدامی‌ست» نسبت به تبعیضاتی که باعث تغییر تاثیر نمرات شده، اعتراض کردند. 

معترضان علاوه بر نحوه تصحیح برگه آزمون، به در نظر گرفتن ضرایب و امتیازاتی برای «سوابق شغلی»، «تاهل» و «حق فرزند» در کارنامه‌ها اعتراض دارند و معتقدند در نتایج آزمون عدالت رعایت نشده است.

 

